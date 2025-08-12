12 de agosto de 2025 - 21:22

Vélez Sarsfield lo aguantó en Brasil por Copa Libertadores y sacó un valioso empate

Vélez Sarsfield igualó 0 a 0 con Fortaleza en Brasil, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Fortaleza - Vélez, por la Copa Libertadores

Fortaleza - Vélez, por la Copa Libertadores

Foto:

CAVS
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Vélez Sarsfield igualó por 0 a 0 con Fortaleza en el estadio Arena Castelão de Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, y deberá definir el pase a la próxima ronda dentro de una semana en Liniers.

Leé además

Marcelo Gallardo preocupado por las constantes lesiones en River Plate. La última: Germán Pezzella. 

Sufre Gallardo: el problema de River con los centrales para la Libertadores

Por Redacción Deportes
River sufre la pérdida de Germán Pezzella

River sufre por Germán Pezzella: la norma de Conmebol que complica los octavos de Copa Libertadores

Por Redacción Deportes

El elenco de Guillermo Barros Schelotto no estuvo fino en el juego, ya que tuvo pocas ideas y nulas ocasiones de gol, pero sacó un empate positivo para encarar la vuelta como local el próximo martes 19 de agosto en Argentina.

image

Vélez inició mejor en la primera etapa, con bastante juego en campo del conjunto brasilero pero muy discreto a la hora de romper el fondo y generar peligro, aunque si tuvo algunos intentos en los que intervino muy bien el arquero que habitualmente es suplente, Helton Leite, para los locales.

No obstante, el equipo argentino se fue quedando en los minutos siguientes y el mediocampo de Fortaleza ganó terreno y ganó la pelota para meterse más en zona de la visita y así desordenar a Vélez, pero los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto estuvieron bien en defensa y frenaron cada intento.

Para el complemento, Fortaleza fue amplio dominador pero una tonta expulsión de Matheus Rossetto, quien había ingresado durante el segundo tiempo, dejó al elenco brasilero con diez futbolistas en los últimos minutos del partido.

Embed

Fortaleza no perdió en los cuatro partidos que disputó como local ante rivales argentinos en series eliminatorias de torneos CONMEBOL, con dos victorias (ambas por Sudamericana) y dos empates (Libertadores). Además, esta fue la primera vez que uno de estos duelos finalizó sin goles, ya que en ninguno de los anteriores hubo una valla invicta para cualquiera de los dos lados.

Formaciones de Fortaleza - Vélez por la Copa Libertadores:

Fortaleza (0): Helton Leite; Eros Mancuso, Benjamín Kuscevic, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Emmanuel Martínez, Lucca Prior, Lucas Sasha; Marinho, Deyverson, Breno Lopes. DT: Renato Paiva.

Vélez (0): Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Tomás Galván, Matías Pellegrini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos del partido:

Estadio: Arena Castelão.

Árbitro: Derlis López (Paraguay).

VAR: Ulises Mereles (Paraguay).

Incidencias: ST: 43m expulsado Matheus Rossetto (F).

Cambios: PT: 21m Emanuel Brítez por Kuscevic (F). ST: en el inicio, Kervin Andrade por Prior (F); Aaron Quirós por Mammana (V); 23m Imanol Machuca por Pellegrini (V); 29m Matheus Rossetto por E. Martínez (F); Adam Bareiro por Deyverson (F); 33m Tobías Andrada por Galván (V); 38m José Herrera por Marinho (F); 46m Francisco Pizzini por Romero (V).

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcos Rojo, nuevo refuerzo de Racing

Con una indirecta a Boca, Marcos Rojo fue presentado en Racing: "el PR1MER GRANDE"

Por Redacción Deportes
Marcelo Gallardo mantendrá alejados a tres futbolistas de River Plate

A contraturno hasta fin de año: la determinación de Marcelo Gallardo en River Plate

Por Redacción Deportes
Santiago Ascacibar le dijo que no a Boca

Santiago Ascacibar descartó ir a Boca Juniors: "Tengo la cabeza puesta acá, y en la Copa Libertadores"

Por Redacción Deportes
Marcos Rojo será nuevo refuerzo de Racing

Tapar su apellido: la insólita condición que exige Racing para contratar a Marcos Rojo

Por Redacción Deportes