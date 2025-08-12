El Enduro latinoamericano pone primera en Mendoza con una cita histórica en Potrerillos

El Campeonato Latinoamericano de Enduro llega por primera vez a Mendoza , en un evento que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de septiembre en Potrerillos , Luján de Cuyo . Esta ceremonia recibirá a jóvenes pilotos de nueve países, quienes también podrán disfrutar de los paisajes y las bondades de la provincia, una vez finalizadas las carreras.

Además, estas fechas también albergarán, en paralelo, la Copa Latinoamericana de Enduro Infantil, en conjunto con el Campeonato Argentino de Enduro y el Campeonato Provincial de Enduro Mendoza. En estas competiciones confirmaron su asistencia más de 250 pilotos, de los cuales 100 son mendocinos. El resto son pilotos de todas las provincias de Argentina y de los países que dirán presente, como Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Ecuador Costa Rica y Guatemala.

En diálogo con Maribel Giordani, presidenta de la Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo (FEMEMOD) , se destacaron a las jóvenes promesas que hay que seguir en los circuitos del Potrerillos Park y Valle de las Águilas , la cuna del enduro provincial: "los jóvenes embajadores y los que nos van a representar tanto en Argentina como en Brasil, por la segunda fecha del Latinoamericano, son Tomás Tumbarello, Valentina Forti, Agostina Forti, Estefano Ganem, Filipo Badaloni, Renzo Di Giambatista, Valentín Seretti, Juan Vélez, Pedro Roy y Francisco Roy ".

Por otro lado y respecto a la organización de los pilotos y personal que llega desde el extranjero, Giordani aseguró que " trabajamos en coordinación con la dirección de turismo de Luján de Cuyo, también con Susana Padilla que es la Directora de Deportes de Luján , combinando todo lo que son las reservas de los pilotos extranjeros y también para ofrecer lo que es la parte turística, porque los pilotos extranjeros se quedan en la provincia tres días después del evento para conocerla y aprovechar todo lo que es el camino del vino y todas las actividades", reveló.

"No siempre se da la posibilidad de que puedan viajar y nosotros estamos de alguna manera haciendo todo lo posible para que vengan todos los pilotos extranjeros y que la familia de enduro tenga la posibilidad de vivir esa experiencia enriquecedora para todos los chicos", aseguró.

El enduro en Mendoza, un compromiso provincial de igualdad

"Para los chicos es un orgullo poder participar ahí y tener la posibilidad de contar con todo el apoyo de Potrerillos, que también es un lugar hermoso de Mendoza y va a ser un ámbito, un lugar, una escenografía inolvidable para todos los pilotos extranjeros que vengan a participar", aseguró Giordani este martes, en el evento de presentación de la competencia.

b336d3b6-a3f0-49b4-bb11-a042142fee37 Maribel Giordani y Andrea Bieller junto a las jóvenes promesas del deporte mendocino. FOTO: Ramiro Gómez/Los Andes

Lo cierto es que el evento se desarrollará el 19, 20, 21 de septiembre: "el día viernes 19 se dan las administrativas y las partes técnicas de las motos para aquellos pilotos que corren en latino. Y luego tenemos dos días de carrera, con un desarrollo de un circuito de 60 kilómetros a la vuelta, en donde nos encontramos con tres especiales. Son especiales en lo que va a ser el desarrollo de todo lo que es el perilago y una especial en Valle de las Águilas. El día domingo vamos a hacer la misma metodología de carrera", quien remarcó que "estamos recibiendo muchas consultas con lo que es respecto a la parte de turismo", comentó Andrea Bieller, una de las organizadoras.

Además, en el acto estuvo presente la diputada provincial Giuliana Díaz, quien es también una gran referente a nivel deportivo y cuya colaboración fue clave para que se lleve adelante este evento, teniendo en cuenta su labor en el turismo y en el deporte: "Creo que son importantes estos eventos que combinan turismo con deporte. No solamente es ir a ver una carrera, sino también conocer nuestros paisajes, conocer nuestra cultura, conocer nuestro medioambiente, que es hermoso", comenzó la legisladora.

e0f28c98-22f4-4a81-b802-bf90ec7b63ae Giuliana Díaz, diputada provincial. FOTO: Ramiro Gómez/Los Andes

Además, destacó el avance de la mujer en un deporte comúnmente asociado a varones: "Me parece genial que haya chicos representándonos a Mendoza y que muestren estos valores. Lo más importante es que disfruten. Ver a mujeres también es importante. Esto siempre lo destaco y lo recargo, ya que en este tipo de deportes que casi siempre hemos visto a hombres, ver a mujeres en los podios me enorgullece muchísimo. Felicitaciones por este evento y lo mejor para toda la Selección", cerró la diputada Díaz.

Este último aspecto fue también recalcado por la presidenta de la FEMEMOD, quien habló de la inclusión femenina "dentro de un deporte que está como el estereotipo que es un deporte de hombres, y la verdad que me tocó ser como una de las pioneras en participar en eventos deportivos y pero hoy ya no. Así que eso también habla del compromiso y del trabajo que sea un deporte inclusivo, y bueno, eso también nos genera orgullo que esta sea una provincia donde más mujeres estén participando eneste tipo de eventos", cerró.

2820f392-3c33-4605-8e07-feb334d53b18 FOTO: Ramiro Gómez/Los Andes

Un logro para la provincia

Este evento ogro marca un antes y un después para el enduro mendocino: será la primera vez que Argentina reciba este campeonato continental. Además, la elección de Potrerillos es clave para poner en el centro del mapa deportivo a Mendoza y resaltar el potencial del enduro como disciplina en crecimiento, impulsada por dirigentes con pasión y trabajo constante .

Con la mirada puesta en septiembre, Mendoza se prepara para recibir a los mejores exponentes juveniles de la región. La cita no solo será una prueba de destreza y resistencia para los pilotos, sino también una vitrina internacional para la provincia, que busca consolidarse como un destino de referencia en el calendario del enduro latinoamericano.