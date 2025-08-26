Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima visita a Deportivo Morón: hora, TV y formaciones

Gimnasia y Esgrima visitará este miércoles a Deportivo Morón, en uno de los encuentros pendiente por la Zona B de la Primera Nacional . Un duelo que puede marcar un antes y un después en la recta final del torneo para los mensanas. El encuentro se jugará desde las 21.10, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, con arbitraje de Bruno Amiconi y transmisión de TyC Sports Play.

El equipo dirigido por Ariel Broggi llega golpeado tras la derrota que sufrió frente a Central Norte de Salta, qu e lo venció sobre la hora en la última jugada del partido . Pese al traspié, el Lobo mendocino sigue como líder de la Zona B con 52 puntos , aunque su ventaja con respecto al escolta Gimnasia de Jujuy se redujo.

Una victoria ante Morón podría devolverle aire y distancia en la punta, aunque no será una parada sencilla para el conjunto del Parque.

El entrenador tendrá que resolver un verdadero rompecabezas para armar el equipo, ya que cuenta con varias bajas sensibles. En el partido ante Central, fue expulsado Ismael Cortéz, quien había ingresado como reemplazo del lesionado Facundo Nadalín . Además, no estará Matías Muñoz, otra de las piezas clave, por acumulación de tarjetas.

Frente a los salteños los mendocinos no tuvieron una buena noche, donde dejó la racha positiva de 4 triunfos consecutivos.

En ese contexto, el cuerpo técnico esperará hasta último momento para saber si Nadalín podrá estar en condiciones de regresar al lateral derecho. Si no llega, Federico Torres ocupará su lugar.

Otra incógnita pasa por el mediocampo: el posible regreso de Fermín Antonini para conformar el doble cinco junto a Ignacio "Nacho" Antonio.

La caída en Salta significó la primera derrota de Broggi como DT de Gimnasia, tras haber ganado sus primeros cuatro partidos al frente del equipo. Sin embargo, el conjunto mendocino sigue dependiendo de sí mismo y tiene por delante una seguidilla exigente.

Gimnasia de Mendoza - Almirante Brown Gimnasia y Esgrima buscará volver a festejar de visitante, tras su caída en Salta. PrensaGyE

El encuentro ante Morón será el primero de dos duelos fundamentales, porque lunes próximo visitará a Nueva Chicago y el próximo fin de semana, Gimnasia recibirá en el Legrotaglie a su perseguidor directo, Gimnasia de Jujuy, en un partido que puede ser decisivo por el liderazgo de la zona.

Las probables formaciones Morón vs Gimnasia de Mendoza

Dep. Morón: Leandro Finochietto; F. Lorenzón, Pablo Ferreira,Franco Vázquez, Joaquín Livera; Juan Manuel Olivares, Juan Manuel Cabrera, Fabricio Sanguinetti Fernández, Yair González, Mariano Bittolo, Ivo Constantino.DT: Walter Otta.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Federico Torres o Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Ignacio Antonio, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Nahuel Barboza; Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano

Hora: 21.15.

TV: TyC Sports play

Arbitro: Bruno Amiconi