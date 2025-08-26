26 de agosto de 2025 - 21:27

Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima visita a Deportivo Morón: hora, TV y formaciones

Este miércoles desde las 21.15, el Lobo mendocino y el Gallito se enfrentarán en el partido pendiente de la fecha 20. El equipo de Ariel Broggi buscará un triunfo que le permita seguir como líder de la Zona B.

El mensana buscará seguir manteniendo el liderazgo de la zona B frente al Gallito, que también está entre los punteros.

El mensana buscará seguir manteniendo el liderazgo de la zona B frente al Gallito, que también está entre los punteros.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Gimnasia y Esgrima visitará este miércoles a Deportivo Morón, en uno de los encuentros pendiente por la Zona B de la Primera Nacional. Un duelo que puede marcar un antes y un después en la recta final del torneo para los mensanas. El encuentro se jugará desde las 21.10, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, con arbitraje de Bruno Amiconi y transmisión de TyC Sports Play.

Leé además

Boca Juniors sufre por una baja en la defensa

Dolor de cabeza para Russo y Boca: se lesionó un titular indiscutido

Por Redacción Deportes
River Plate quiere cortar con seis partidos sin ganar en el Malvinas Argentinas

River Plate en el estadio Malvinas Argentinas: racha negativa y decepciones

Por Emanuel Cenci

El equipo dirigido por Ariel Broggi llega golpeado tras la derrota que sufrió frente a Central Norte de Salta, que lo venció sobre la hora en la última jugada del partido. Pese al traspié, el Lobo mendocino sigue como líder de la Zona B con 52 puntos, aunque su ventaja con respecto al escolta Gimnasia de Jujuy se redujo.

Una victoria ante Morón podría devolverle aire y distancia en la punta, aunque no será una parada sencilla para el conjunto del Parque.

Central Norte vs Gimnasia de Mendoza
Frente a los salteños los mendocinos no tuvieron una buena noche, donde dejó la racha positiva de 4 triunfos consecutivos.

Frente a los salteños los mendocinos no tuvieron una buena noche, donde dejó la racha positiva de 4 triunfos consecutivos.

Broggi, entre bajas y dudas

El entrenador tendrá que resolver un verdadero rompecabezas para armar el equipo, ya que cuenta con varias bajas sensibles. En el partido ante Central, fue expulsado Ismael Cortéz, quien había ingresado como reemplazo del lesionado Facundo Nadalín. Además, no estará Matías Muñoz, otra de las piezas clave, por acumulación de tarjetas.

En ese contexto, el cuerpo técnico esperará hasta último momento para saber si Nadalín podrá estar en condiciones de regresar al lateral derecho. Si no llega, Federico Torres ocupará su lugar.

Otra incógnita pasa por el mediocampo: el posible regreso de Fermín Antonini para conformar el doble cinco junto a Ignacio "Nacho" Antonio.

La caída en Salta significó la primera derrota de Broggi como DT de Gimnasia, tras haber ganado sus primeros cuatro partidos al frente del equipo. Sin embargo, el conjunto mendocino sigue dependiendo de sí mismo y tiene por delante una seguidilla exigente.

Gimnasia de Mendoza - Almirante Brown
Gimnasia y Esgrima buscará volver a festejar de visitante, tras su caída en Salta.

Gimnasia y Esgrima buscará volver a festejar de visitante, tras su caída en Salta.

El encuentro ante Morón será el primero de dos duelos fundamentales, porque lunes próximo visitará a Nueva Chicago y el próximo fin de semana, Gimnasia recibirá en el Legrotaglie a su perseguidor directo, Gimnasia de Jujuy, en un partido que puede ser decisivo por el liderazgo de la zona.

Las probables formaciones Morón vs Gimnasia de Mendoza

Dep. Morón: Leandro Finochietto; F. Lorenzón, Pablo Ferreira,Franco Vázquez, Joaquín Livera; Juan Manuel Olivares, Juan Manuel Cabrera, Fabricio Sanguinetti Fernández, Yair González, Mariano Bittolo, Ivo Constantino.DT: Walter Otta.

Las probables formaciones Morón vs Gimnasia de Mendoza

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Federico Torres o Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Ignacio Antonio, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Nahuel Barboza; Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano

Hora: 21.15.

TV: TyC Sports play

Arbitro: Bruno Amiconi

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Tomba, sin rumbo claro y con el promedio al acecho, atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años.

Liga Profesional: Godoy Cruz, perdido en su laberinto

Por Sergio Faria
En la última jugada del partido al Lobo se quedó con las manos vacías, tras dominar ampliamente el partido. 

Primera Nacional: Central Norte sorprendió a Gimnasia sobre la hora y cortó su racha ganadora

Por Sergio Faria
El equipo dirigido por Facundo Morando, que había construido ilusión en el inicio del certamen, tras su triunfo frente a República Checa. 

Voleibol: Argentina no pudo con Eslovenia y se despidió en primera ronda del Mundial de Tailandia

Por Redacción Deportes
Nole anunció que, tras su retiro entrenará al joven brasileño João Fonseca. El serbio se encuentra disputando el US Open y, mañana enfrentará, en segunda ronda, al estadounidense Zachary Svajda, de 22 años.

Tenis: Novak Djokovic, entre el presente del US Open y un futuro como entrenador

Por Redacción Deportes