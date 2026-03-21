Godoy Cruz mereció mejor suerte, pero debió conformarse con un empate

Godoy Cruz lo ganaba cómodo con el golazo de Martín Pino, pero Chaco For Ever lo igualó con el tanto de Leonardo Marinucci. Así, el encuentro válido por la Primera Nacional terminó 1 a 1, a pesar que el Expreso mereció ampliamente la victoria.

Balearon a una nena de 11 años cuando abrió la puerta de su casa: el tirador escapó

El primer tiempo del Tomba fue de menor a mayor. Empezó metido muy atrás y sufrió con centros cruzados que envió constantemente el conjunto local. Uno de ellos incluso decantó en la apertura del marcador, pero Roberto Ramírez lo evitó volando para desviar el envío de Leonardo Marinucci. Sin embargo, c on el correr de los minutos el Negro se fue quedando sin ideas, y sucumbió ante el buen trabajo defensivo mendocino.

Esto también generó que los espacios en el fondo del dueño de casa comiencen a aparecer, una faceta que Godoy Cruz trató de explotar con vértigo luego de cada recuperación. Es cierto que no tuvo tantas llegadas claras, pero también es verdadero que sólo le bastó con una para ponerse en ventaja. Ocurrió a los 19', cuando Martín Pino paró con el pecho un envío largo, giró sobre su propio eje y le reventó el arco a Nicolás Caprio . Golazo de antología para la explosión visitante.

Luego del 1 a 0, los de Toedtli bajaron el ritmo del trámite y clausuraron el arco de Roberto Ramírez. Empujado por la bronca de su gente, Chaco For Ever buscó atacarlo por todos lados, pero lo hizo sin fuego sagrado. Así se fueron al descanso, con la tranquilidad de que el Bodeguero era superior y lo ganaba bien.

El complemento empezó con una noticia negativa para el Tomba. Apenas transcurrían 10 minutos cuando Ramírez despejó, Marinucci recibió abajo del arco y la mandó a guardar. Demasiado premio para un cuadro local que no había hecho demasiados méritos.

A partir de allí, la posesión del esférico se repartió casi a la mitad y a ambos les costó encontrar el camino al gol. En ese tramo de puro aburrimiento, el recién ingresado Brian Orosco rompió el molde con un centro de tres dedos que pegó en la mano de Andrés Lioi. Penal claro que Ramírez (también había entrado con Orosco) lo erró tirándola por encima del travesaño.

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Por el golazo del jugador de Chaco For Ever después de un error del arquero de Godoy Cruz. pic.twitter.com/naokoxGi2V — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 22, 2026

Sobre el cierre, el Expreso tuvo dos chances inmejorables para ganarlo en la contra, pero Axel Rodríguez no pudo por duplicado. Primero en una contra 4 vs 1 que terminó con la pelota estrellando el palo. Luego, con un mano a mano que ganó Caprio.

Increíble final de un partido que Godoy Cruz mereció ganar ampliamente. En el último tramo apretó el acelerador e hizo méritos suficientes para llevarse los tres puntos, sin embargo no pudo lograrlo y se fue con bronca.

Probables formaciones de Chaco for Ever - Godoy Cruz:

Chaco For Ever (1): Nicolás Caprio; Alan Luque, David Valdéz, Ricardo Garay, Mathias Silvera; Juan Carrizo, Andrés Lioi, Gabriel Ramírez, Gonzalo Melgarejo; Ezequiel Pacheco, Leonardo Marinucci. DT: Ricardo Pancaldo.

Godoy Cruz (1): Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Morán; Esteban Burgos, Vicente Poggi, Gastón Gil Romero; Tomás Pozzo; Martín Pino, Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

Datos del partido:

Estadio: Juan Alberto García (Chaco For Ever)

Árbitro: Fabricio Llobet

Goles: PT: 19' Martín Pino (GC). ST: 10' Leonardo Marinucci (C)

Cambios: ST: 00' M. Díaz por Melgarejo (C), 7' A. Valverde por Mendoza (GC), 21' I. Enriquez por Pacheco (C), 21' B. Guerra por Ramírez (C), 31' M. Ramírez por Ulariaga (GC), 31' B. Orosco por Pozzo (GC), 38' A. Alonso por Marinucci (C), 38' B. Nievas por Lioi (C), 42' A.Rodríguez por Pino (GC), 42' M. Funes por Poggi (GC)

Minuto a minuto y estadísticas: