Tenis: Francisco Cerúndolo debutó con triunfo tras una excelente reacción en el US Open

La mejor raqueta del país y el único argentino cabeza de serie del torneo volvió a la actividad tras la lesión muscular que lo había sacado del Masters de Toronto el pasado 2 de agosto. Desde entonces Cerúndolo apuntó su recuperación al US Open , bajándose de Cincinnati y con la Copa Davis en el horizonte.

Francisco CERÚNDOLO logró una GRAN REMONTADA en un PARTIDAZO ante Matteo ARNALDI en la PRIMERA RONDA del #USOpen . Le GANÓ en 5 SETS por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3 para estar en SEGUNDA RONDA. * Se suma a Tomás ETCHEVERRY y Francisco COMESAÑA pic.twitter.com/7eOT9WbpAj

Pero el regreso fue complicado para Francisco Cerúndolo , que estuvo errático y visiblemente incómodo para sacar. Matteo Arnaldi supo aprovechar las ventajas y construyó una muy importante diferencia quedándose con los dos primeros sets por 6-3 y 6-2.

Pero Francisco supo reponerse a sus propias falencias para dar inicio a su remontada en el tercer set. Arnaldi quebró para ponerse 3-1, pero Cerúndolo golpeó la mesa, recuperó el break y repitió en un momento clave, llevándose la manga por 7-5.

Francisco Cerúndolo se metió en el resultado y en partido, Arnaldi comenzó a fallar las que no fallaba y el argentino no perdonó. Fran volvió a quebrar en un momento clave y se llevó el cuarto set por 6-4 tras quedarse con el último servicio del italiano.

Francisco Cerúndolo(19) regresó al circuito con trabajado triunfo ante el italiano Matteo Arnaldi (64) por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3 y se clasificó a segunda ronda del US Open, donde ya avanzaron Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña.

La mejor raqueta del país y el único argentino cabeza de serie del torneo volvió a la actividad tras la lesión muscular que lo había sacado del Masters de Toronto el pasado 2 de agosto. Desde entonces Cerúndolo apuntó su recuperación al US Open, bajándose de Cincinnati y con la Copa Davis en el horizonte. Francisco Cerúndolo remontó el primer 0-2 de su carrera

Cómo sigue el US Open para los tenistas argentinos

Francisco Cerúndolo avanzó a segunda ronda y aguarda por Leandro Riedi, suizo clasificado de la Qualy, o el español Pedro Martínez. En la R2 ya están Francisco Comesaña, rival del británico Cameron Norrie, y Tomás Martín Etcheverry, que irá ante el checo Jiri Lehecka. Además se espera para este martes el debut Solana Sierra, única argentina en el cuadro femenino, ante Sorana Cirstea.