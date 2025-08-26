26 de agosto de 2025 - 16:48

Tenis: Francisco Cerúndolo debutó con triunfo tras una excelente reacción en el US Open

TENIS. Francisco Cerúndolo dejó atrás su lesión muscular y debutó en el US Open remontando dos sets ante el italiano Matteo Arnaldi.

Los Andes
Redacción Deportes

La mejor raqueta del país y el único argentino cabeza de serie del torneo volvió a la actividad tras la lesión muscular que lo había sacado del Masters de Toronto el pasado 2 de agosto. Desde entonces Cerúndolo apuntó su recuperación al US Open, bajándose de Cincinnati y con la Copa Davis en el horizonte.

Pésimo comienzo de partido de Francisco Cerúndolo

Pero el regreso fue complicado para Francisco Cerúndolo, que estuvo errático y visiblemente incómodo para sacar. Matteo Arnaldi supo aprovechar las ventajas y construyó una muy importante diferencia quedándose con los dos primeros sets por 6-3 y 6-2.

Francisco Cerúndolo debutó con gran remontada en el US Open

Pero Francisco supo reponerse a sus propias falencias para dar inicio a su remontada en el tercer set. Arnaldi quebró para ponerse 3-1, pero Cerúndolo golpeó la mesa, recuperó el break y repitió en un momento clave, llevándose la manga por 7-5.

Francisco Cerúndolo se metió en el resultado y en partido, Arnaldi comenzó a fallar las que no fallaba y el argentino no perdonó. Fran volvió a quebrar en un momento clave y se llevó el cuarto set por 6-4 tras quedarse con el último servicio del italiano.

Francisco Cerúndolo(19) regresó al circuito con trabajado triunfo ante el italiano Matteo Arnaldi (64) por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3 y se clasificó a segunda ronda del US Open, donde ya avanzaron Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña.

Cómo sigue el US Open para los tenistas argentinos

Francisco Cerúndolo avanzó a segunda ronda y aguarda por Leandro Riedi, suizo clasificado de la Qualy, o el español Pedro Martínez. En la R2 ya están Francisco Comesaña, rival del británico Cameron Norrie, y Tomás Martín Etcheverry, que irá ante el checo Jiri Lehecka. Además se espera para este martes el debut Solana Sierra, única argentina en el cuadro femenino, ante Sorana Cirstea.

