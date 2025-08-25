25 de agosto de 2025 - 11:47

"Huele a marihuana por todos lados": la insólita queja de un tenista en pleno US Open

Se trata del noruego Casper Ruud, finalista del torneo mixto del US Open 2025, quien cuestionó el fuerte olor a cannabis que impregna las pistas del Grand Slam.

La queja de Casper Ruud por el fuerte aroma a marihuana en el US Open

La queja de Casper Ruud por el fuerte aroma a marihuana en el US Open

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El US Open 2025 de tenis tuvo su primera polémica fuera de lo estrictamente deportivo, cuando el tenista noruego Casper Ruud manifestó públicamente su malestar por el fuerte e invasivo olor a marihuana en los alrededores de las canchas del torneo.

Leé además

Incidentes en la FIBA AmeriCup 2025 de básquet. . Gentileza de FIBA Américas

Escándalo en la AmeriCup de básquet: Argentina cayó ante República Dominicana tras una batalla campal

Por Redacción Deportes
Independiente de Avellaneda vs U de Chile

Independiente y su contundente respuesta: identificaron a 25 barrabravas tras la noche de horror en Avellaneda

Por Redacción Deportes

En declaraciones recogidas por el medio español Punto de Break, Ruud afirmó: “Es complicado estar en la cancha con gente fumando porros. Tener que inhalar ese olor cuando estamos cansados no es divertido en absoluto; la intensidad del olor es muy fuerte a veces” .

casperruud_500431481_18510518296018010_1103946983484258358_n

Este comentario se suma a quejas previas de otros tenistas. En 2023, la griega Maria Sakkari también expresó su incomodidad por el mismo motivo, señalando que el olor a marihuana era tan intenso que le dificultaba concentrarse en su partido.

¿Cómo es el contexto legal de la marihuana en Nueva York?

Desde 2021, el consumo recreativo de marihuana es legal en el estado de Nueva York para personas mayores de 21 años. Sin embargo, el uso de cannabis está prohibido dentro de las instalaciones del US Open. A pesar de esta normativa, el aroma a marihuana se filtró en las canchas exteriores del torneo, especialmente en la cancha 17, ubicada cerca de áreas donde el consumo es permitido.

Por su parte, la organización del torneo, la USTA (United States Tennis Association), informó que se están reforzando los controles de seguridad para evitar el consumo dentro del predio, aunque reconocen que, por la ubicación del complejo y las leyes locales, es difícil que el olor no llegue a las canchas.

casperruud_502623303_18511234765018010_7873791347769081689_n

Hay que decir que la queja de Ruud, actual 12° del mundo, generó repercusión internacional y fue recogida por diversos medios especializados del mundo entero. Las mismas abren el debate y ponen de manifiesto un aspecto singular de la experiencia en el Abierto de los Estados Unidos, donde el entorno urbano y las nuevas regulaciones influyen en las condiciones de juego.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La camiseta del Cape Town FC de Sudáfrica inspirada en Boca

Sudáfrica se tiñe de azul y oro: un equipo lanzó una camiseta clon de Boca y causó furor en redes

Por Nicolás Salas
El dinero secuestrado en el operativo antidrogas. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Detienen a un delivery de drogas que repartía cocaína y marihuana en barrios de Guaymallén

Por Redacción Policiales
Allanaron la casa del penitenciario que intentó ingresar droga a San Felipe.

Allanaron la casa del penitenciario que intentó ingresar droga al penal de San Felipe

Por Redacción Policiales
Uno de los operativos realizados en Ciudad. 

Secuestraron cristal, marihuana y cocaína a "dealers" que vendían droga a través de redes sociales

Por Redacción Policiales