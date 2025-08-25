"Huele a marihuana por todos lados": la insólita queja de un tenista en pleno US Open

Se trata del noruego Casper Ruud, finalista del torneo mixto del US Open 2025, quien cuestionó el fuerte olor a cannabis que impregna las pistas del Grand Slam.

La queja de Casper Ruud por el fuerte aroma a marihuana en el US Open

El US Open 2025 de tenis tuvo su primera polémica fuera de lo estrictamente deportivo, cuando el tenista noruego Casper Ruud manifestó públicamente su malestar por el fuerte e invasivo olor a marihuana en los alrededores de las canchas del torneo.

En declaraciones recogidas por el medio español Punto de Break, Ruud afirmó: “Es complicado estar en la cancha con gente fumando porros. Tener que inhalar ese olor cuando estamos cansados no es divertido en absoluto; la intensidad del olor es muy fuerte a veces” .

casperruud_500431481_18510518296018010_1103946983484258358_n Este comentario se suma a quejas previas de otros tenistas. En 2023, la griega Maria Sakkari también expresó su incomodidad por el mismo motivo, señalando que el olor a marihuana era tan intenso que le dificultaba concentrarse en su partido.

¿Cómo es el contexto legal de la marihuana en Nueva York? Desde 2021, el consumo recreativo de marihuana es legal en el estado de Nueva York para personas mayores de 21 años. Sin embargo, el uso de cannabis está prohibido dentro de las instalaciones del US Open. A pesar de esta normativa, el aroma a marihuana se filtró en las canchas exteriores del torneo, especialmente en la cancha 17, ubicada cerca de áreas donde el consumo es permitido.

Por su parte, la organización del torneo, la USTA (United States Tennis Association), informó que se están reforzando los controles de seguridad para evitar el consumo dentro del predio, aunque reconocen que, por la ubicación del complejo y las leyes locales, es difícil que el olor no llegue a las canchas.