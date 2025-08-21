21 de agosto de 2025 - 21:45

Allanaron la casa del penitenciario que intentó ingresar droga al penal de San Felipe

El penitenciario fue detenido. Acto seguido, se le incautó dinero en efectivo y marihuana en el allanamiento.

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
En la mañana de este jueves, un penitenciario intentó ingresar 256 gramos de cocaína al Complejo Penitenciario San Felipe. El accionar fue descubierto gracias al Sistema Único de Ingreso, que establece controles estrictos a toda persona que accede a las cárceles de la provincia.

El hallazgo se registró cerca de las 7.30. Durante una inspección, en el acceso único del penal, se detectaron dos envoltorios con sustancia blanquecina ocultos en las partes íntimas del agente. La droga fue secuestrada y puesta bajo cadena de custodia, con intervención del área de Lucha contra el Narcotráfico.

De acuerdo a lo informado por Prensa del Gobierno de Mendoza, el penitenciario se encuentra detenido. Más tarde, por disposición del Ministerio Público Fiscal, se allanó la vivienda del hombre en el barrio La Favorita de Ciudad. En el lugar se incautaron: $27.000 en efectivo, un ladrillo de marihuana de 583 gramos, otro trozo de 129 gramos y dos bolsas con 270 gramos de la misma sustancia.

Además, desde el Servicio Penitenciario señalaron que este caso se suma a otros detectados en las últimas semanas, tras la implementación del nuevo sistema. El operativo contempla controles similares a los de los aeropuertos con detectores de metales, registro fílmico y palpado físico.

El plan incluye también el bloqueo selectivo de señales de celulares, nuevo sistema de videovigilancia e incorporación de equipos de radiocomunicación. Su objetivo es prevenir el ingreso de elementos prohibidos y fortalecer la seguridad penitenciaria en toda la provincia.

