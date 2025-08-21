Dijo que encontró a su padre muerto en su casa en Guaymallén, pero ahora es el principal sospechoso de matarlo

Un escalofriante hallazgo, que inicialmente fue catalogado como una muerte sin asistencia médica, se convirtió rápidamente en una investigación por homicidio que culminó con la detención del propio hijo de la víctima en Guaymallén

Por las fuertes ráfagas de viento Zonda, suspendieron las clases presenciales en Lavalle, Luján y Santa Rosa

Firmaba cheques como el intendente de La Paz y se los daba a su esposo: investigan a empleada por un fraude de $25 millones

Todo comenzó el martes, cuando el hijo de la víctima, de 56 años, fue a la casa de su padre , Hugo Antonio Olguín Escudero, de 85 años , en calle Pedro del Castillo al 3900. Al abrir la puerta con su propia llave, relató que se encontró a su padre tirado en el piso, sin signos vitales, y con una visible herida en el cuero cabelludo.

Inicialmente, el personal de Policía Científica trabajó la novedad como una "muerte sin asistencia médica", ya que no se encontraron signos de violencia en la propiedad ni faltantes de elementos. Sin embargo, la investigación dio un giro drástico ayer miércoles, cuando la fiscal de la causa, Andrea Lazo, a cargo de la U.F.I. de Homicidios Nº 21, recibió el adelanto de la necropsia.

El informe de la autopsia fue contundente: Hugo Antonio Olguín Escudero presentaba un traumatismo craneal con fractura y otras lesiones que no eran compatibles con una muerte natural o sin asistencia médica.

Ante esta revelación, se dispuso una nueva inspección en la vivienda de la víctima. Fue durante esta segunda revisión que se realizó un hallazgo crucial: en una churrasquera, se encontraron dos trozos de madera con manchas hemáticas.

El descubrimiento llevó a la inmediata intervención del personal de la División Homicidios. Tras realizar las tareas de investigación, los efectivos entrevistaron nuevamente al hijo del fallecido. Su testimonio resultó ser incongruente, y los investigadores observaron además una hinchazón en su mano derecha.

Con todas estas pruebas, la fiscal Lazo ordenó la aprehensión del hijo. Además de la detención, se secuestró su teléfono celular como parte de la evidencia.

Paralelamente, la fiscal dispuso el allanamiento de la vivienda del aprehendido, ubicada en Calle Victoria al 800, también en Guaymallén.

Durante la requisa, se encontraron y secuestraron varios elementos de interés para la causa:

Una billetera de símil cuero color marrón. Dentro tenía tarjetas de débito de los bancos BBVA, BNA y SUPERVIELLE, y una tarjeta del PAMI; toda esta documentación a nombre de la víctima, Hugo Antonio Olguín Escudero

Un billete de cincuenta pesos argentinos

Un par de zapatillas de color negras

Un pantalón de jean de color azul

La propia fiscal, presente en la medida judicial, dispuso que personal de Policía Científica se encargara del secuestro de la vestimenta, mientras que los demás elementos fueron sumados a las actuaciones del caso en la Oficina Fiscal 2 de Guaymallén.

La investigación sigue en curso, con el sospechoso bajo custodia, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de Hugo Antonio Olguín Escudero y la posible implicación de su hijo en el trágico suceso.