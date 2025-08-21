21 de agosto de 2025 - 13:27

Secuestraron cristal, marihuana y cocaína a "dealers" que vendían droga a través de redes sociales

La Policía Federal realizó allanamientos en Ciudad, Guaymallén y las Heras con el apoyo de preventores de Capital.

Uno de los operativos realizados en Ciudad.&nbsp;

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La justicia Federal ordenó una batería de allanamientos en distintos departamentos del Gran Mendoza, logrando desbaratar a una organización dedicada a la venta de drogas que se realizaba por redes sociales y que incluía la modalidad de entrega a domicilio a través de un servicio de delibery.

En Ciudad las medidas se realizaron en viviendas ubicadas en Vicente Zapata al 300, Salta al 1200 y San Juan al 400. En los tres casos los uniformados encontraron cocaína, marihuana y cristal (metanfetamina).

Se utilizaron perros entrenados para realizar los allanamientos.

También hubo allanamientos en Guaymallén y Las Heras con resultados positivos ya que también se lograron en estos casos detener a algunos sospechosos.

Las medidas fueron ordenadas por la fiscal María Eugenia Abihaggle, del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos y participaron efectivos Inteligencia Criminal de la Policía Federal con el apoyo de personal de Preventores de la Ciudad de Mendoza.

La investigación había comenzado en abril pasado, luego de que se recibiera un llamado anónimo denunciando la comercialización de distintos estupefacientes.

Efectivos de la policía federal en uno de los allanamientos.

Los investigadores realizaron tareas de campo con seguimientos y se rastreó la actividad a través de las redes sociales y teléfonos de los sospechosos. Además, se realizaron compras controladas para confirmar la actividad delictiva.

