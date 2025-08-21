21 de agosto de 2025 - 11:38

Echaron a un Policía que tenía licencia psiquiátrica y se fue a trabajar a Chile "por la situación económica"

Desde Migraciones confirmaron que el uniformado había salido del país reiteradas veces.

Imagen ilustrativa. Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Ministerio de Seguridad y Justicia cesanteó a un policía de Mendoza que, aprovechando una licencia psiquiátrica, se fue a trabajar a Chile.

Según publicó el Gobierno de Mendoza en el Boletín Oficial, en noviembre de 2022 el auxiliar Superior M. P. A. debía presentarse en Sanidad Policial a renovar su licencia por enfermedad, debido que presentaba licencia por tratamiento de salud, otorgado por el área de salud mental de la División de Sanidad Policial por un mes, con retención del arma reglamentaria.

El hombre tampoco se presentó en la dependencia donde presentaba servicio por lo que fue citado varias veces por las autoridades de la comisaría 45 pero nunca se presentó.

Entonces el Directorio de la Inspección General de Seguridad, ordenó que se le iniciara un sumario. La investigación administrativa determinó que a través de un informe de Sanidad Policial que el efectivo en cuestión registraba licencia para tratamiento de salud hasta el día 27 de noviembre de 2022 y que no constaba junta psicológica.

El sumariante determinó también, a través de un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, que M.P. A. entre noviembre de 2022 y setiembre de 2023 había realizado “múltiples ingresos/ salidas al país de Chile mediante medio terrestre”

A la hora de realizar la declaración indagatoria administrativa el agente explicó que “hizo abandono de servicio debido a la situación económica que estaba pasando en ese momento; le ofrecieron trabajo en Chile y lo aceptó debido a que le habían recibido la denuncia condicional”.

El sumariante, tras analizar el caso, sugirió al Directorio de la Inspección General de Seguridad, clausurar el sumario administrativo y aplicar al sumariado la sanción expulsiva de Cesantía.

La expulsión fue aprobada por la Junta de Disciplina de este Ministerio de Seguridad, con el dictamen de la Dirección de Asesoría Letrada, por lo que la ministra de Seguridad y Justicia ordenó “la sanción expulsiva de Cesantía”.

