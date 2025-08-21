21 de agosto de 2025 - 11:03

Video: así detuvieron a dos ladrones gracias a las cámaras de seguridad

Ocurrió anoche en calle 25 de Mayo, Guaymallén. Los detenidos tienen antecedentes penales y llevaban consigo un televisor.

Guaymallén: dos delincuentes armados fueron detenidos por al sistema de videovigilancia.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Ayer por la noche, la Policía de Mendoza detuvo a dos hombres armados y con antecedentes en Guaymallén, tras un operativo coordinado a partir del monitoreo en tiempo real del Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Las cámaras de seguridad detectaron a los sospechosos cuando circulaban por calle 25 de Mayo llevando un televisor, mientras uno de ellos ocultaba lo que parecía ser un arma entre sus ropas.

De inmediato, una movilidad de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) acudió al lugar, donde capturó al primero de los sujetos y logró recuperar el televisor, dos teléfonos celulares y una pistola.

El operativo continuó mediante el patrullaje terrestre y el seguimiento de las cámaras, hasta que el segundo implicado fue localizado y detenido en calle Uspallata.

Ambos aprehendidos, quienes poseen antecedentes penales, quedaron a disposición de la Justicia.

