Uno cargando una TV y el otro escondido con un revólver: así cayeron dos asaltantes en Guaymallén

Dos hombres con antecedentes penales fueron detenidos esta madrugada en Guaymallén, luego de que intentaran llevarse un televisor y uno de ellos fuera sorprendido con un arma de fuego.

El hecho ocurrió cerca de las 03:20 en calle Alberdi y Acceso Este, cuando un llamado al 911 alertó que sujetos estaban cargando un televisor en la vía pública. De inmediato, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) se desplazaron al lugar y lograron detener a uno de los sospechosos junto al electrodoméstico.

Minutos después, tras un patrullaje por la zona, el segundo implicado fue localizado oculto entre arbustos y en su poder se secuestró un arma de fuego.

Los detenidos fueron identificados como R.I., de 40 años, con antecedentes por robo y hurto simple en grado de tentativa, y L.S., también de 40 años, quien tenía medidas pendientes de comparendo y citación.