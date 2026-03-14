14 de marzo de 2026 - 10:19

Susto en el Acceso Este: un auto se incendió por completo en plena marcha

El incidente ocurrió a la altura de calle Sarmiento, en Guaymallén. La conductora logró advertir el humo a tiempo y resultó ilesa.

Susto en el Acceso Este: un auto se incendió por completo en plena marcha
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la noche de este viernes en el Acceso Este, un automóvil comenzó a prenderse fuego mientras circulaba por la transitada vía. La conductora reaccionó rápido y evitó que el hecho terminara en una tragedia.

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El siniestro se registró a las 21:50 horas, a la altura del cruce con la calle Sarmiento, en el departamento de Guaymallén. La víctima se desplazaba en dirección al centro mendocino cuando notó que una densa columna de humo comenzaba a salir del motor.

Susto en el Acceso Este: un auto se incendió por completo en plena marcha

Ante la inminencia del peligro, la conductora detuvo la marcha en la banquina y bajó del vehículo. Pocos minutos después, el humo dio paso a las llamas, que se propagaron rápidamente por toda la parte delantera del rodado.

Tras el aviso a la línea de emergencias, una dotación de Bomberos de Godoy Cruz se desplazó hasta el lugar y apagaron las llamas.

Las autoridades confirmaron que la mujer no sufrió lesiones ni quemaduras.

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