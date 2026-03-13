El hecho ocurrió en una distribuidora de bebidas durante la tarde del jueves en Guaymallén. La policía logró rescatar a los trabajadores y capturar a los dos delincuentes, uno de ellos menor de edad.

Asaltaron un comercio, encerraron a los empleados y fueron detenidos en medio del robo.

Un rápido despliegue policial frustró un violento asalto en una distribuidora de bebidas del departamento de Guaymallén. Dos delincuentes fueron aprehendidos tras un llamado al 911 que permitió a los efectivos llegar al lugar mientras el robo se estaba ejecutando.

El incidente se registró a las 19:37 horas en el comercio denominado "Depósito Lautaro", ubicado en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y Colón.

Según el reporte oficial, los asaltantes ingresaron al local y, mediante amenazas, encerraron a los empleados. Entre las víctimas se encuentra un joven de 18 años quien junto a sus compañeros fue puesto a resguardo por los uniformados.

A partir del aviso a la línea de emergencias, se montó un operativo cerrojo en las inmediaciones que permitió la captura de los dos sospechosos. Al arribar al lugar, los oficiales vieron a los autores darse a la fuga corriendo. Por calle Correa Saa y calle Sarmiento, el primer detenido fue un menor de 16 años. Poco tiempo después, en calle Colón intersección con calle Gomensoro, se da alcance al segundo autor, un joven de 20 años que vestía con una remera blanca y un pasamontañas en el rostro.

Mientras intentaban huir se despojaron de algunas pertenencias que se estaban llevando del robo: sobre la calle dejaron dinero en efectivo, dos joystick y una mochila con demás elementos.

Al momento de entrevistar a la víctima, este cuenta que fue sorprendido mientras dejaba un pallet de gaseosas. Según su testimonio lo abordaron dos sujetos con remera blanca que mediante amenazas lo redujeron y lo tiraron al suelo. Luego se dirigieron a una de las oficinas donde agarraron una Play 5, dos joystick, un cuchillo tramontina, un teléfono color negro y dinero en efectivo. Además de las detenciones, el personal policial logró recuperar la totalidad de los elementos sustraídos y el dinero. La causa quedó a disposición de la Justicia.