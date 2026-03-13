La respuesta de Aysam tras los colapsos cloacales en Guaymallén: anuncio de obras

Vecinos de Los Corralitos, en Guaymallén , se manifestaron ayer por el colapso del sistema cloacal en la zona. La protesta incluyó el corte de una calle para visibilizar el reclamo ante lo que consideraron una situación que se repite desde hace tiempo.

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El conflicto se centraban principalmente en el sector de Severo del Castillo y 2 de Mayo , donde los desbordes de efluentes afectaron calles, acequias e incluso frentes de viviendas. Los vecinos aseguraron que la situación se vuelve más crítica tras lluvias intensas y que el problema lleva años sin una solución definitiva.

Según testimonios recogidos en la zona, el agua servida llegaba a ocupar calzadas completas y complica la circulación peatonal. También manifestaron preocupación por el impacto sanitario y ambiental que pueden generar estos derrames.

| Nueva protesta en Corralitos por aguas servidas Vecinos de Corralitos se manifestaron este jueves en Guaymallén para denunciar una situación de contaminación que arrastran desde hace más de un año por el colapso de un colector cloacal, que volvió a provocar la inundación… pic.twitter.com/1o74unehdQ

Por otra parte, el intendente de Guaymallén , Marcos Calvente , había declarado el martes la emergencia ambiental y sanitaria en sectores de los distritos de El Sauce y Buena Nueva debido al colapso del colector cloacal ubicado sobre calle Tirasso , una situación que generó socavones y derrames de líquidos residuales en la zona.

Frente a los reclamos, desde Aguas Mendocinas ( Aysam ) difundieron un comunicado en el que explicaron que en la zona se registraron dos situaciones diferentes vinculadas a colectores cloacales y detallaron el diagnóstico técnico, las acciones de emergencia y las obras en marcha para resolver los problemas estructurales del sistema.

"Avanzamos en obras claves para dar una solución definitiva a los colapsos en dos colectores cloacales", tituló Aysam al respecto en su mensaje.

Desbordes en Severo del Castillo y 2 de Mayo

Uno de los principales focos del conflicto se ubica en la intersección de Severo del Castillo y 2 de Mayo, donde se encuentra un tramo crítico de la Colectora Máxima Noreste, una de las principales arterias cloacales del Área Metropolitana.

De acuerdo con Aysam, este conducto tiene una extensión de 26 kilómetros y una capacidad de conducción de aproximadamente 1.700 litros por segundo, transportando los efluentes de una gran parte del Gran Mendoza. Fue construido en la década de 1980 en hormigón armado y actualmente presenta procesos de corrosión natural generados por gases cloacales.

La empresa explicó que uno de los problemas estructurales está relacionado con un defecto de diseño en calle 2 de Mayo, donde la falta de pendiente favorece la acumulación de sedimentos y sólidos que afectan el funcionamiento del sistema.

Obra por colapso cloacal en Guaymallén Obra por colapso cloacal en Guaymallén. Aysam

Según el diagnóstico técnico difundido por la compañía, los desbordes registrados el 31 de enero, 21 y 25 de febrero y el 7 de marzo de 2026 estuvieron vinculados a tormentas extraordinarias. Aysam sostiene que el sistema cloacal está diseñado únicamente para transportar efluentes domésticos y que el ingreso masivo de agua de lluvia —a través de conexiones pluviales clandestinas— colapsó la capacidad de transporte de la red.

En ese contexto, la empresa indicó que en los tramos críticos se debieron retirar más de 450 metros cúbicos de sedimentos y piedras, acumulados en menos de un mes.

Además de las tareas operativas de limpieza y desinfección, Aysam informó que se encuentra ejecutando obras de infraestructura para mejorar el sistema, entre ellas la construcción del colector Colonia Segovia–Paramillo, que ya presenta un avance superior al 60% y forma parte de un plan de inversión millonario destinado a aliviar el sistema cloacal del área metropolitana.

Obras y operativo de emergencia en el colector Tirasso

El segundo frente de intervención se ubica sobre calle Tirasso, donde Aysam avanza con un operativo de emergencia para reparar un tramo de colector cloacal de 700 milímetros de diámetro.

Según informó la empresa, los trabajos presentan un avance cercano al 70% y se habían priorizado debido al deterioro de la infraestructura y a los reiterados problemas denunciados por vecinos de ese sector de Guaymallén.

Este colector recibe los efluentes de zonas densamente pobladas como Buena Nueva, Villa Nueva y Capilla del Rosario, por lo que su funcionamiento resulta clave para el sistema sanitario del departamento.

Colector Tirasso Colector Tirasso. Aysam

La obra contempla la renovación completa del colector y la instalación de una nueva red de agua potable, en un tramo que se extiende desde La Purísima y Belgrano hasta Tirasso y Profesor Mathus.

Debido al tamaño del conducto y al volumen de líquidos que transporta, el servicio cloacal no puede interrumpirse durante las tareas. Por ese motivo, Aysam instaló un bypass provisorio para desviar los efluentes y poder avanzar con la reparación sin afectar el servicio.

Según detallaron desde la empresa, la obra cuenta con una inversión superior a 5,3 millones de dólares y beneficiará a más de 88.000 habitantes de la zona.