Fuerte choque en Maipú: un motociclista colisionó contra una camioneta y cayó a una acequia

El suceso ocurrió en Rodeo del Medio y el motociclista tuvo que ser trasladado al Hospital Central con politraumatismos.

Durante la tarde de este miércoles se registró un fuerte accidente de tránsito en el departamento de Maipú, donde una moto y un auto colisionaron y producto del impacto el conductor del rodado menor terminó cayendo a una acequia.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 18:30 en la intersección de las calles Necochea y 9 de Julio, en la localidad de Rodeo del Medio. El hecho fue reportado a través del sistema de emergencias 911.

Al arribar al lugar, personal policial constató la colisión entre una moto marca Motomel de 250 cc conducida por un hombre de 33 años y una camioneta Renault Kangoo, conducida por una mujer de 39 años. La conductora del rodado mayor dio negativo en alcoholemia.

Según las primeras averiguaciones, y por motivos que aún se investigan, el conductor de la moto impactó contra el vehículo y, producto del choque, salió despedido y terminó en el interior de una acequia.

Debido al golpe, el motociclista fue asistido rápidamente por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes diagnosticaron “politraumatismos por accidente vial”. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Central para una atención médica más especializada.

La investigación del siniestro quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú.