Insólito accidente: entró al estacionamiento con la rampa arriba y cayó de punta a la planta baja

Ocurrió en el partido de Lomas de Zamora. La conductora no es vecina del edificio sino que suele dar clases particulares. Los usuarios siguen sin comprender qué le sucedió, aunque aseguran que podía ir con el celular.

El insólito accidente en Lomas de Zamora quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Una mujer de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, protagonizó un insólito accidente en el estacionamiento de un edificio que se volvió viral en redes sociales. Sin un motivo claro, avanzó con la rampa levantada, lo que provocó que su auto cayera al vacío desde el segundo piso.

Por suerte, la conductora salió ilesa del episodio que fue registrado en video. Usuarios de internet, al ver que la joven no presentaba heridas ni dolor, bromearon con la situación. “Para mí, así no se estaciona. Pero como no tengo auto, no opino”, comentó un internauta en una de las publicaciones virales.

Video y reacción de las redes sociales El hecho ocurrió en el edificio Donna Tower, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 9100. La mujer, que no es vecina del lugar sino una profesora particular que suele dar clases allí, no advirtió que la rampa que conecta ambos niveles estaba arriba y continuó su marcha. Todavía no hay una respuesta al accionar.

Embed Conurbano Viral



En Lomas de Zamora, una rampa que funciona para un estacionamiento subterráneo y otro en un primer piso quedó elevada, provocando que una conductora no pueda maniobrar y se produzca este accidente. pic.twitter.com/8a4Ixhcgtj — Inforbano (@Inforbanodiario) August 12, 2025 La grabación muestra cómo el auto avanza confiado hacia la rampa y tras quedar suspendido con las ruedas delanteras en el aire rebota dos veces antes de precipitarse. El vehículo cayó de punta hacia la planta baja. Desconcertados y sin entender, muchos aludieron a que la joven podía estar con el celular.

Mientras la rampa bajaba lentamente a su lugar, el auto quedó acomodado, pero con la trompa destrozada. La conductora no esperó a que la misma bajara completamente para abrir la puerta y salir, momento en el que una vecina se acerca a ofrecer ayuda. Su reacción fue de sorpresa absoluta.