4 de marzo de 2026 - 18:45

Las imágenes que complican a Ernestina Pais tras el accidente donde se negó al test de alcoholemia

El siniestro, que marca su cuarto choque en seis años, culminó con el secuestro de su automóvil luego de que se negara al test de alcoholemia.

Las imágenes tras el accidente de tránsito de Ernestina Pais&nbsp;

Las imágenes tras el accidente de tránsito de Ernestina Pais 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Nuevas imágenes del siniestro vial protagonizado por la periodista Ernestina Pais el pasado martes han generado una fuerte repercusión mediática. El hecho, ocurrido en la Avenida del Libertador al 650, en el partido de Vicente López, involucró al Honda City de la mediática y a un Alfa Romeo conducido por otra mujer.

Leé además

Ernestina Pais protagonizó un accidente de tránsito 

Aseguran que Ernestina Pais chocó con su vehículo y se negó a hacer el test de alcoholemia

Por Redacción Espectáculos
Thiago Medina contó que le da más pudor de sus cicatrices.

Thiago Medina habló sobre las cicatrices que le dejó su grave accidente: "Quiero hablar de esto"

Por Redacción Espectáculos

La controversia creció significativamente cuando el programa Puro Show Noche difundió material visual exclusivo del momento posterior al impacto. En las fotografías se puede observar a Ernestina Pais apoyada sobre otro vehículo mientras aguardaba la llegada de los efectivos policiales.

Otras capturas la muestran conversando con los oficiales junto a su automóvil, un material que fue analizado en televisión y que, según se señaló en el ciclo, respaldaría el procedimiento realizado por las autoridades en el lugar.

Ernestina Pais
Así quedó el auto de Ernestina Pais tras el choque

Así quedó el auto de Ernestina Pais tras el choque

Aunque el impacto fue calificado por la Policía como "leve" y solo se registraron daños materiales, algunos testigos presenciales afirmaron ante la prensa haber notado una “actitud extraña” en la conductora, más allá del estado de nerviosismo lógico tras una colisión.

Según el reporte oficial, cuando los efectivos llegaron tras un llamado al 911, constataron que ambas conductoras permanecían dentro de sus respectivos vehículos.

El punto de mayor tensión se produjo cuando Pais se negó a realizarse el test de alcoholemia reglamentario. Ante esta postura, y siguiendo el protocolo vigente, se le labró un acta de infracción positiva y su vehículo fue secuestrado y remitido al playón municipal.

Por su parte, la conductora intentó minimizar lo ocurrido en declaraciones televisivas, argumentando que su negativa al control se debió al temor de que la medicación que consume pudiera alterar los resultados del test. "A mí me empezó a sonar el teléfono un montón. Y bueno, acá estoy, en casa", expresó para intentar descomprimir la situación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Espectadores notaron un importante error y acusaron a Gran Hermano Generación Dorada de fraude

¿Fraude en Gran Hermano? Espectadores detectan un grave error y lanzan duras acusaciones contra el programa

Por Redacción Espectáculos
escandalo con la vuelta de la pena de morfi: no hay conductores y lizy tagliani rompio el silencio

Escándalo con la vuelta de "La Peña de Morfi": no hay conductores y Lizy Tagliani rompió el silencio

Por Redacción Espectáculos
Pampita se mudó a un castillo, lejos de la inseguridad que vivió en su anterior casa.

Este es el castillo francés donde vive Pampita: 14 ambientes, gimnasio y una enorme pileta

Por Agustín Zamora
Fue detenido por segunda vez el padre de Thiago Medina.

Detuvieron al padre de Thiago Medina: de qué lo acusan y cómo reaccionó el exconcursante de Gran Hermano

Por Agustín Zamora