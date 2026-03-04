Las imágenes que complican a Ernestina Pais tras el accidente donde se negó al test de alcoholemia

Nuevas imágenes del siniestro vial protagonizado por la periodista Ernestina Pais el pasado martes han generado una fuerte repercusión mediática. El hecho, ocurrido en la Avenida del Libertador al 650 , en el partido de Vicente López, involucró al Honda City de la mediática y a un Alfa Romeo conducido por otra mujer.

Aseguran que Ernestina Pais chocó con su vehículo y se negó a hacer el test de alcoholemia

La controversia creció significativamente cuando el programa Puro Show Noche difundió material visual exclusivo del momento posterior al impacto. En las fotografías se puede observar a Ernestina Pais apoyada sobre otro vehículo mientras aguardaba la llegada de los efectivos policiales.

Otras capturas la muestran conversando con los oficiales junto a su automóvil, un material que fue analizado en televisión y que, según se señaló en el ciclo, respaldaría el procedimiento realizado por las autoridades en el lugar.

Aunque el impacto fue calificado por la Policía como "leve" y solo se registraron daños materiales, algunos testigos presenciales afirmaron ante la prensa haber notado una “actitud extraña” en la conductora, más allá del estado de nerviosismo lógico tras una colisión.

Según el reporte oficial, cuando los efectivos llegaron tras un llamado al 911, constataron que ambas conductoras permanecían dentro de sus respectivos vehículos.

El punto de mayor tensión se produjo cuando Pais se negó a realizarse el test de alcoholemia reglamentario. Ante esta postura, y siguiendo el protocolo vigente, se le labró un acta de infracción positiva y su vehículo fue secuestrado y remitido al playón municipal.

Por su parte, la conductora intentó minimizar lo ocurrido en declaraciones televisivas, argumentando que su negativa al control se debió al temor de que la medicación que consume pudiera alterar los resultados del test. "A mí me empezó a sonar el teléfono un montón. Y bueno, acá estoy, en casa", expresó para intentar descomprimir la situación.