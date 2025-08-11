Duros mensajes de la mamá del niño asesinado por su padre en Lomas de Zamora: "Vas a arder en el infierno"

Se estaba separando de su esposa y mató a su hijo de 8 años: la espeluznante escena del crimen

“Vas a arder en el infierno” , fueron algunas de sus palabras. El hombre de 52 años permanece internado y detenido , señalado como autor del crimen que habría cometido porque su pareja quería separarse.

La investigación confirmó que el niño murió por asfixia , un homicidio que podría calificarse como un femicidio vinculado (dañar o castigar a su pareja). Ruffo intentó quitarse con un profundo corte en el abdomen, pero fue trasladado de urgencia al hospital Gandulfo, donde sigue bajo custodia policial.

En ese contexto, la madre de Enzo encontró en las redes del acusado el único canal para expresarle lo que no puede decirle cara a cara. “Asesino, enfermo. Tenías que ser hombre” , escribió en su muro, donde todavía se pueden ver fotos del padre junto al niño.

“Asesino, me sacaste la vida por creer que sos un ser superior. Tenías que ser hombre, irte después de tanto maltrato verbal y violencia verbal. Te vas a pudrir en la cárcel, te lo juro por Joaco que, en esto, no tenía nada que ver. Enfermo, vos y todo tu séquito“ , fue uno de los mensajes que expresó.

Lomas de Zamora Los mensajes de Natalia Ciak, madre del niño y pareja del agresor. Redes

Hipótesis: pericias psiquiátricas

La hipótesis principal apunta a que Ruffo atacó a su hijo cuando supo que su esposa iba a abandonarlo ese mismo día. Fuentes del caso aclararon que no hay indicios de que el acusado padeciera una enfermedad psiquiátrica ni que estuviera bajo tratamiento.

El informe de la autopsia, recibido por la fiscal Fabiola Juanatey, confirmó que la causa de su muerte fue “asfixia por compresión extrínseca de cuello”. Una vez que Ruffo se recupere físicamente, será indagado por homicidio agravado por el vínculo, y se ordenarán pericias psiquiátricas para evaluar si comprendía la criminalidad de sus actos.