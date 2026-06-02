Quedó grabada mientras ponía veneno en el termo de un compañero de trabajo y terminó detenida

Ocurrió en Corral de Bustos, en Córdoba. La acusada de 46 habría mantenido una discusión previa con la víctima de 33.

Una mujer de 46 años fue detenida en Corral de Bustos, provincia de Córdoba, tras ser acusada de haber intentado envenenar a un compañero de trabajo en plena jornada laboral. Según informaron medios locales, la investigación tomó mayor impulso a partir de videos captados por las cámaras de seguridad.

En las imágenes publicadas por la policía local se observa como la implicada coloca veneno para ratas en el termo de mate de la víctima dentro de la carnicería donde trabajan. La denuncia fue presentada por una de las propietarias del comercio al día siguiente del grave episodio.

Según la causa, la presunta víctima es un empleado de 33 años con quien la detenida habría mantenido aparentemente una discusión previa. Ese momento la llevó a cometer el delito.

Video incriminatorio: allanamientos en la casa de la acusada Los registros de video muestra a la mujer acercándose varias veces a una mesa donde se encontraba el termo utilizado por los trabajadores. En una de esas secuencias, las imágenes muestran como la denunciada comienza a meter algo adentro, que presuntamente eran sustancias tóxicas.

Según la denuncia incorporada al expediente, la maniobra habría estado dirigida específicamente contra uno de sus compañeros. Esa hipótesis es una de las principales líneas que sigue la Fiscalía mientras avanza la recolección de pruebas.

Embed Una mujer fue detenida en Corral de Bustos acusada de intentar envenenar a un compañero de trabajo con veneno para ratas.



El hecho ocurrió en la carnicería El Señor de los Novillos. En los videos de seguridad se observa a la sospechosa acercarse varias veces a un termo de mate… pic.twitter.com/XWNdQYnHrz — eldoce (@eldoceoficial) June 2, 2026 Con esa información, la Policía realizó un allanamiento en la casa de la involucrada, donde finalmente la sospechosa fue detenida y se secuestraron distintos elementos que podrían resultar importantes para la causa. Entre los objetos figuran un teléfono y una sustancia que sería compatible con veneno para ratas. Esto fue enviado a peritaje para determinar su composición y establecer si existe relación con el hecho. Por el momento, la mujer quedó imputada por el delito de lesiones leves calificadas en grado de tentativa. No obstante, se esperan los resultados de estudios técnicos que podrían modificar la carátula del caso.