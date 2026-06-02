Feroz balacera en una comisaría bonaerense dejó dos muertos y un policía herido

Un violento episodio ocurrió este martes en la comisaría Tercera de Open Door , partido de Luján , en Buenos Aires. El caso terminó con la muerte de un efectivo policial y de un delicuente, además de dejar a otro agente herido.

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El hecho se registró dentro de la dependencia policial, donde las autoridades intentan reconstruir cómo se desarrolló la secuencia que derivó en el intercambio de disparos.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, un hombre identificado como Alex Ezequiel Romero , sobre quien pesaba un pedido de detención por una causa de amenazas, fue trasladado a la seccional policial.

Una vez dentro del edificio, el delincuente habría obtenido un arma de fuego y comenzó a disparar contra los efectivos presentes. Como consecuencia del ataque, dos policías resultaron heridos.

Las circunstancias precisas sobre cómo accedió al arma todavía son materia de investigación. Mientras una versión sostiene que la llevaba consigo, otra indica que habría logrado quitarle el arma reglamentaria a uno de los agentes.

Un policía murió y otro resultó herido

Durante el enfrentamiento, el oficial Neri Churquina, de 33 años, recibió un disparo en la cabeza.

El agente fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján, donde ingresó con vida pero en estado crítico. Sin embargo, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Otro efectivo sufrió una lesión en una mano y se encuentra fuera de peligro. Según la información preliminar, el delincuente murió durante el episodio luego de ser abatido por el subayudante Agustín Larravide.

Los investigadores trabajan para determinar con precisión la dinámica del enfrentamiento y establecer cada una de las responsabilidades vinculadas al caso.