2 de junio de 2026 - 21:11

Habló la dueña del auto en el que Barrelier trasladó el cuerpo de Agostina: "Tenía una fea sensación"

La mujer dueña del Ford Ka negro rompió el silencio y confesó estar arrepentida de haber ayudado al detenido. "Me arruinó la vida"

Habló la dueña del auto en el que Barrelier trasladó el cuerpo de Agostina: Tenía una fea sensación

Habló la dueña del auto en el que Barrelier trasladó el cuerpo de Agostina: "Tenía una fea sensación"

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Soledad, la dueña del Ford Ka negro utilizado por Claudio Gabriel Barrelier para trasladar el cuerpo de Agostina Vega hasta el descampado, habló por primera vez desde el brutal femicidio donde expuso el dolor que siente y el enojo por haberla involucrado: “Me arrepiento de haberlo conocido”.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la mujer relató que fueron pareja durante unos meses, pero que la relación se cortó hacía un tiempo: “Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó”, señaló

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El relato de la mujer que compromete al detenido

Según relató, el acusado fue hasta su casa, agarró el auto y allí le contó que había ido a declarar a la fiscalía porque había sido el último en ver a Agostina: “No indagué mucho en el tema, lo noté tranquilo, medio triste, pero porque hacía mucho no nos veíamos y por la pelea que habíamos tenido”.

“Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación. Le insistí que se quede, pero se paró y se fue al auto hasta el garaje”, manifestó.

Soledad es propietaria del auto Ford Ka, de color negro, que habría sido utilizado por el acusado
Soledad es propietaria del auto Ford Ka, de color negro, que habría sido utilizado por el acusado.

Soledad es propietaria del auto Ford Ka, de color negro, que habría sido utilizado por el acusado.

Cuando Barrelier le devolvió el rodado, contó que unos chicos de la cuadra donde vive lo lavaron por fuera. “No noté nada raro dentro del auto cuando me subí, había olor a cigarrillo. Si hubiera sospechado me hubiera fijado, pero qué me iba a imaginar”, señaló.

Por otro lado, la mujer expresó cómo es su vida ahora y los problemas que le trajo el detenido. “Me arrepiento de haberlo conocido, mirá en el quilombo que me metió. Me arruinó la vida, arruinó mi trabajo, seis años en un bar para que ahora digan cualquier cosa de mí”, declaró.

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