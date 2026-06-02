La señal de tránsito con fondo blanco, borde rojo, una flecha negra hacia abajo y una flecha roja hacia arriba se llama R.29 Preferencia de avance . Aunque parezca indicar doble mano, en realidad ordena quién debe ceder el paso en un tramo angosto.

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En Argentina, esta señal aparece antes de sectores donde no caben dos vehículos a la par o el espacio entre ambos es muy reducido.

Según el Anexo L del Decreto 779/1995, la señal R.29 significa que el vehículo que encuentra la señal de frente no tiene preferencia para avanzar .

En términos simples: si venís hacia un tramo angosto y aparece esta señal, tenés que dejar pasar al vehículo que viene en sentido contrario.

La flecha roja representa el sentido que debe ceder. La flecha negra representa el sentido que tiene preferencia.

Dónde suele aparecer

Esta señal puede aparecer en puentes angostos, calles reducidas, pasos bajo nivel, caminos de montaña, zonas en obra o sectores donde un vehículo debe esperar al otro.

Qué significa la señal de tránsito con fondo blanco, una flecha negra y una roja más pequeña

Su función es evitar que dos conductores entren al mismo tiempo en un lugar donde no hay espacio para cruzarse.

Si ambos avanzan, puede generarse un bloqueo, una maniobra marcha atrás peligrosa o incluso un choque frontal.

Qué debe hacer el conductor

Al ver la señal, el conductor debe reducir la velocidad y comprobar si viene un vehículo de frente.

Si viene otro auto, camioneta, colectivo o camión, debe ceder el paso antes de ingresar al tramo estrecho.

La norma indica que, si ambos ingresaron a la zona donde solo puede pasar uno, quien encuentra la señal de frente debe retroceder, salvo excepciones previstas por la Ley de Tránsito.