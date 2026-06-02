Qué puedo hacer para revivir una pared con pintura saltada vieja

Una pared con pintura saltada vieja puede arruinar cualquier ambiente, pero no siempre hace falta rehacer todo desde cero. Si el revoque está firme y no hay humedad activa, se puede recuperar con raspado, lijado, sellador y una pintura adecuada. El error más común es pintar directamente encima.

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Qué puedo hacer para reparar una pared inflada por filtraciones internas

Eso puede disimular el problema por unos días, pero si la base está floja, la pintura nueva también se va a levantar.

Antes de raspar, hay que mirar si la pared tiene manchas oscuras, olor a humedad, globos, moho o zonas blandas.

Si la pintura saltó por filtración, condensación o humedad de cimientos, primero hay que resolver esa causa. Pintar sin arreglarla solo tapa el problema.

Una pared seca y firme se puede reparar. Una pared húmeda necesita diagnóstico antes de cualquier terminación.

Materiales necesarios

Espátula.

Lija media y lija fina.

Cepillo o escoba chica.

Paño seco.

Enduido plástico o masilla para pared.

Fijador o sellador.

Pintura para interior.

Rodillo, pincel y cinta de papel.

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Paso a paso para recuperarla

Raspá toda la pintura floja con espátula.

No dejes bordes levantados, aunque parezcan pequeños.

Lijá la zona para emparejar la superficie.

Limpiá el polvo con cepillo y paño seco.

Aplicá enduido en huecos, grietas o desniveles.

Dejá secar según indique el producto.

Lijá de nuevo hasta que quede parejo.

Aplicá fijador o sellador.

Cuando seque, pintá en dos manos finas.

El detalle que evita que vuelva a saltarse

El fijador es clave cuando la pared está vieja, polvorienta o muy absorbente. Ayuda a que la pintura nueva se adhiera mejor.

También conviene usar manos finas. Una capa demasiado gruesa tarda más en secar y puede marcar imperfecciones.