2 de junio de 2026 - 14:50

Qué puedo hacer para revivir una pared con pintura saltada vieja

Antes de pintar de nuevo, hay que raspar lo flojo, revisar humedad, sellar la superficie y recién después aplicar pintura.

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Por Andrés Aguilera

Una pared con pintura saltada vieja puede arruinar cualquier ambiente, pero no siempre hace falta rehacer todo desde cero. Si el revoque está firme y no hay humedad activa, se puede recuperar con raspado, lijado, sellador y una pintura adecuada. El error más común es pintar directamente encima.

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Eso puede disimular el problema por unos días, pero si la base está floja, la pintura nueva también se va a levantar.

Primer paso: revisar si hay humedad

Antes de raspar, hay que mirar si la pared tiene manchas oscuras, olor a humedad, globos, moho o zonas blandas.

Si la pintura saltó por filtración, condensación o humedad de cimientos, primero hay que resolver esa causa. Pintar sin arreglarla solo tapa el problema.

Una pared seca y firme se puede reparar. Una pared húmeda necesita diagnóstico antes de cualquier terminación.

Materiales necesarios

  • Espátula.
  • Lija media y lija fina.
  • Cepillo o escoba chica.
  • Paño seco.
  • Enduido plástico o masilla para pared.
  • Fijador o sellador.
  • Pintura para interior.
  • Rodillo, pincel y cinta de papel.
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Paso a paso para recuperarla

  • Raspá toda la pintura floja con espátula.
  • No dejes bordes levantados, aunque parezcan pequeños.
  • Lijá la zona para emparejar la superficie.
  • Limpiá el polvo con cepillo y paño seco.
  • Aplicá enduido en huecos, grietas o desniveles.
  • Dejá secar según indique el producto.
  • Lijá de nuevo hasta que quede parejo.
  • Aplicá fijador o sellador.
  • Cuando seque, pintá en dos manos finas.

El detalle que evita que vuelva a saltarse

El fijador es clave cuando la pared está vieja, polvorienta o muy absorbente. Ayuda a que la pintura nueva se adhiera mejor.

También conviene usar manos finas. Una capa demasiado gruesa tarda más en secar y puede marcar imperfecciones.

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