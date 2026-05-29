Una pared inflada por filtraciones internas no se arregla solo con pintura . Cuando la pintura hace globos, el revoque se ablanda o aparecen manchas, casi siempre hay humedad atrapada detrás de la superficie en el hogar . El primer paso no es raspar, enduir ni pintar.

Reciclaje: no tires los potes de dulce de leche y convertilos en un maravilloso adorno para tu hogar

Consejos para las personas que usan microondas todos los días en casa

Lo primero es encontrar de dónde viene el agua: cañería, techo, baño lindero, pared exterior, junta mal sellada o pérdida interna.

Si la pared está inflada, puede haber una pérdida detrás del muro. También puede venir desde un baño, cocina, terraza, medianera o cañería cercana.

Hay señales que ayudan: manchas que crecen después de lluvia, pintura que se despega cerca de caños, olor a humedad o revoque blando al tacto.

Si la humedad vuelve siempre al mismo punto, conviene llamar a un plomero, albañil o especialista antes de tapar el daño.

2. No pintar encima de la zona inflada

Pintar sobre una pared húmeda solo oculta el problema por unos días. La humedad empuja la pintura desde adentro y vuelve a formar burbujas.

También puede despegar enduido, generar hongos o dejar olor fuerte en el ambiente.

Qué puedo hacer para reparar una pared inflada por filtraciones internas (2)

La pared debe estar seca, firme y libre de material flojo antes de recibir cualquier producto nuevo.

3. Retirar todo lo dañado

Cuando la pérdida ya fue reparada, hay que sacar la pintura inflada con espátula. Si el revoque está blando, también debe retirarse hasta llegar a una superficie firme.

No hay que dejar bordes flojos. Aunque parezcan pequeños, pueden seguir desprendiéndose debajo de la nueva pintura.

Después conviene cepillar la zona y limpiar restos de polvo antes de avanzar.

4. Dejar secar de verdad

Este paso suele saltearse, pero es uno de los más importantes. La pared puede parecer seca por fuera y seguir húmeda por dentro.

La ventilación, el sol indirecto y un deshumidificador pueden acelerar el proceso. En casos graves, el secado puede llevar varios días.

Si se enduye antes de tiempo, la humedad quedará encerrada y el arreglo fallará.

5. Reparar, sellar y pintar

Una vez seca, se puede aplicar un sellador o fijador adecuado para paredes con antecedentes de humedad, según el material.

Después se repara con enduido, yeso o revoque fino, se lija y recién entonces se pinta con una pintura apropiada para interior.

Si hubo hongos, antes de pintar hay que limpiar la zona con un producto específico y usar protección para no inhalar esporas.

Materiales básicos