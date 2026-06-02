2 de junio de 2026 - 12:45

Consejos para las personas que usan lavarropas todos los días en casa

Usarlo a diario no lo arruina si se cuida bien: la clave está en no sobrecargar, limpiar filtros y dejar secar el tambor.

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Muchos problemas aparecen por hábitos repetidos: cargarlo de más, usar demasiado jabón, dejar ropa húmeda durante horas o cerrar la puerta apenas termina el lavado.

1. No lo llenes hasta el límite

Una carga muy apretada impide que la ropa se mueva bien. Eso reduce la limpieza, exige más al motor y puede dejar prendas con restos de jabón.

La ropa debe tener espacio para girar. Si al meter la mano arriba queda todo comprimido, probablemente hay demasiada carga.

2. Usá la cantidad justa de jabón

Más detergente no significa ropa más limpia. Al contrario, el exceso puede dejar residuos en el tambor, en la goma y en las prendas.

También puede generar espuma de más, afectar el enjuague y favorecer malos olores con el tiempo.

Lo mejor es seguir la dosis del envase y ajustar según carga, suciedad y dureza del agua.

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3. Dejá la puerta abierta después de lavar

Después de cada lavado, conviene dejar la puerta apenas abierta para que el tambor se seque.

En lavarropas de carga frontal, también es importante secar la goma de la puerta, donde suele quedar humedad, pelusa y restos de jabón.

Ese hábito simple ayuda a prevenir olor a encierro y formación de moho.

4. Sacá la ropa apenas termina el ciclo

Dejar la ropa húmeda durante muchas horas favorece olor y bacterias. Además, puede hacer que el tambor quede mojado más tiempo.

Si no se puede tender enseguida, al menos conviene abrir la puerta para que circule aire.

5. Limpiá filtro y cajón de jabón

El filtro puede acumular pelusas, monedas, botones o residuos. Si se tapa, el lavarropas puede drenar mal o dejar agua dentro.

El cajón del jabón también necesita limpieza regular. Ahí se acumulan restos pegajosos que después generan olor.

6. Hacé un lavado de mantenimiento

Una vez por mes, conviene hacer un ciclo caliente de limpieza, vacío o con un producto específico para lavarropas.

Eso ayuda a remover residuos internos, grasa de detergente, sarro y restos que no se ven a simple vista.

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