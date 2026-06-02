2 de junio de 2026 - 10:45

Martes de proteína: pollo a la mostaza al horno con papas, fácil de preparar y perfecto para varias porciones

Estas recetas de comida casera con pocos ingredientes aportan proteínas, sabor y practicidad para resolver varias comidas.

Pollo
Por Ignacio Alvarado

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Esta comida se destaca por su aporte de proteínas de calidad, fundamentales para mantener la masa muscular y generar mayor sensación de saciedad. Además, es una de esas recetas que permiten cocinar varias porciones al mismo tiempo, algo ideal para quienes buscan ahorrar tiempo.

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Otro punto fuerte de esta preparación es que utiliza ingredientes económicos y fáciles de conseguir. Por eso, estas recetas siguen siendo una de las alternativas más elegidas para la comida familiar.

Ingredientes (4 porciones)

  • 1 kg de pollo (pata, muslo o pechuga)
  • 4 papas medianas
  • 3 cucharadas de mostaza
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta
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Paso a paso

  • Mezclá la mostaza con el aceite.
  • Cubrí el pollo con la preparación.
  • Cortá las papas en cubos.
  • Colocá todos los ingredientes en una fuente.
  • Cociná a 200 °C durante 45 minutos.
  • Serví caliente.

Estas recetas permiten obtener una comida completa con pocos ingredientes y mínimo esfuerzo.

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