Martes de proteína: pollo a la mostaza al horno con papas, fácil de preparar y perfecto para varias porciones

Estas recetas de comida casera con pocos ingredientes aportan proteínas, sabor y practicidad para resolver varias comidas.

Mantener una alimentación equilibrada durante la semana no tiene por qué ser complicado. Existen recetas de comida casera que combinan practicidad, sabor y buenos nutrientes utilizando pocos ingredientes. Una de las mejores opciones para el martes es el clásico pollo a la mostaza al horno con papas.

Esta comida se destaca por su aporte de proteínas de calidad, fundamentales para mantener la masa muscular y generar mayor sensación de saciedad. Además, es una de esas recetas que permiten cocinar varias porciones al mismo tiempo, algo ideal para quienes buscan ahorrar tiempo.

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Otro punto fuerte de esta preparación es que utiliza ingredientes económicos y fáciles de conseguir. Por eso, estas recetas siguen siendo una de las alternativas más elegidas para la comida familiar.

Ingredientes (4 porciones) 1 kg de pollo (pata, muslo o pechuga)

4 papas medianas

3 cucharadas de mostaza

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta image Paso a paso Mezclá la mostaza con el aceite.

Cubrí el pollo con la preparación.

Cortá las papas en cubos.

Colocá todos los ingredientes en una fuente.

en una fuente. Cociná a 200 °C durante 45 minutos.

Serví caliente. Estas recetas permiten obtener una comida completa con pocos ingredientes y mínimo esfuerzo.