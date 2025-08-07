Se estaba separando de su esposa y mató a su hijo de 8 años: la espeluznante escena del crimen

Ocurrió en Lomas de Zamora. Tras el conmocionarte hecho, el hombre de 52 años intentó suicidarse. El mensaje que anticipó la tragedia.

Un aberrante hecho ocurrió en Lomas de Zamora. Un hombre de 52 años fue hallado agonizando en la planta baja de su casa en la calle Díaz Vélez al 100, mientras que su hijo de 8 yacía sin vida sobre la cama matrimonial del primer piso.

Los investigadores creen que el hombre identificado como Alejandro Javier Ruffo asesinó a su hijo Joaquín Enzo Ruffo como una forma de venganza contra su esposa, con quien estaba atravesando una conflictiva separación.

La espeluznante escena del crimen El hallazgo fue estremecedor no solo por la escena del crimen, sino también por una serie de elementos que dan cuenta del estado emocional de Ruffo. Dentro de la casa, la Policía encontró varias fotos familiares en portarretratos que habían sido apuñaladas. Además, una imagen de Natalia Ciak, madre del niño y pareja del agresor, estaba completamente tachada con birome. “Evidentemente, había pasado algo entre ellos”, señaló un investigador a Clarín.

Natalia fue alertada por un mensaje enviado por Ruffo horas antes del crimen: “Hoy te vas, pero te vas sin nada”. Al no obtener respuesta a sus llamados, se comunicó con una vecina y llamó a la Policía, que al llegar encontró el terrible escenario. No había denuncias previas por violencia de género, pero vecinos afirman que el hombre solía tener conductas violentas con su pareja y era conocido en el barrio por ser “obsesivo” con la limpieza.

Quién es Alejandro Ruffo Ruffo, que trabajaba como preceptor en el colegio Westminster de Banfield, propiedad de su familia, y tenía antecedentes laborales en la Municipalidad de Lomas de Zamora, permanece internado en el hospital Gandulfo. Será sometido a pericias psiquiátricas que resultarán fundamentales para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del crimen.