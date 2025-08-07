7 de agosto de 2025 - 15:07

Se estaba separando de su esposa y mató a su hijo de 8 años: la espeluznante escena del crimen

Ocurrió en Lomas de Zamora. Tras el conmocionarte hecho, el hombre de 52 años intentó suicidarse. El mensaje que anticipó la tragedia.

Horror: un hombre mató a su hijo de 8 años y luego intentó suicidarse.

Horror: un hombre mató a su hijo de 8 años y luego intentó suicidarse.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un aberrante hecho ocurrió en Lomas de Zamora. Un hombre de 52 años fue hallado agonizando en la planta baja de su casa en la calle Díaz Vélez al 100, mientras que su hijo de 8 yacía sin vida sobre la cama matrimonial del primer piso.

Leé además

Matías Jurado, el hombre detenido en Jujuy bajo prisión preventiva e investigado como presunto asesino serial.

Terror por el presunto asesino serial de personas en situación de calle: un video y estremecedores hallazgos

Por Redacción Policiales
Nota en la revista  en 1986 sobre la desaparición de Diego. 

Quién es el principal sospechoso de la muerte de Diego, el joven hallado en la casa de Gustavo Cerati

Por Redacción Sociedad

Los investigadores creen que el hombre identificado como Alejandro Javier Ruffo asesinó a su hijo Joaquín Enzo Ruffo como una forma de venganza contra su esposa, con quien estaba atravesando una conflictiva separación.

La espeluznante escena del crimen

El hallazgo fue estremecedor no solo por la escena del crimen, sino también por una serie de elementos que dan cuenta del estado emocional de Ruffo. Dentro de la casa, la Policía encontró varias fotos familiares en portarretratos que habían sido apuñaladas. Además, una imagen de Natalia Ciak, madre del niño y pareja del agresor, estaba completamente tachada con birome. “Evidentemente, había pasado algo entre ellos”, señaló un investigador a Clarín.

Natalia fue alertada por un mensaje enviado por Ruffo horas antes del crimen: “Hoy te vas, pero te vas sin nada”. Al no obtener respuesta a sus llamados, se comunicó con una vecina y llamó a la Policía, que al llegar encontró el terrible escenario. No había denuncias previas por violencia de género, pero vecinos afirman que el hombre solía tener conductas violentas con su pareja y era conocido en el barrio por ser “obsesivo” con la limpieza.

Horror: un hombre mató a su hijo de 8 años y luego intentó suicidarse
Horror: un hombre mató a su hijo de 8 años y luego intentó suicidarse.

Horror: un hombre mató a su hijo de 8 años y luego intentó suicidarse.

Quién es Alejandro Ruffo

Ruffo, que trabajaba como preceptor en el colegio Westminster de Banfield, propiedad de su familia, y tenía antecedentes laborales en la Municipalidad de Lomas de Zamora, permanece internado en el hospital Gandulfo. Será sometido a pericias psiquiátricas que resultarán fundamentales para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del crimen.

Los primeros datos indican que Ruffo no estaba atravesando un tratamiento de salud mental: “No tenía antecedentes psiquiátricos, había un problema especial entre la pareja”, aseguraron a Clarín.

Horror: un hombre mató a su hijo de 8 años y luego intentó suicidarse
Horror: un hombre mató a su hijo de 8 años y luego intentó suicidarse.

Horror: un hombre mató a su hijo de 8 años y luego intentó suicidarse.

La fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI N.º 2 de Lomas de Zamora, lleva adelante la causa, caratulada como “homicidio agravado por el vínculo”.

En redes sociales, Ruffo había publicado días antes varias fotos junto a su hijo, acompañadas por canciones de tono sombrío como Poison Heart de los Ramones y Shandi de Kiss. Mientras tanto, se espera la realización de la autopsia para que el cuerpo de Joaquín pueda ser entregado a su familia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El padre, la hermana y los tíos de Mauro Icardi junto a Wanda Nara.

Venganza nivel Wanda Nara: asistió a una celebración de la familia Icardi y encendió las redes

Por Redacción Espectáculos
 Claudio Contardi y Julieta Prandi.

Claudio Contardi asegura que es "inocente y el tiempo lo demostrará": Julieta Prandi exige las pericias

Por Redacción Policiales
Otra tragedia familiar: una mujer bajo tratamiento psiquiátrico asesinó a puñaladas a su hijo de 14 años.

Otra tragedia familiar: una mujer bajo tratamiento psiquiátrico asesinó a puñaladas a su hijo de 14 años

Por Redacción Policiales
Incendio en Guaymallén: una mujer de 56 años perdió todo. - Gentileza 

Se despertó y su casa estaba envuelta en llamas, la salvaron los vecinos, pero perdió todo: cómo ayudar

Por Natalia Vázquez Mocayar