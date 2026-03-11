Un importante incendio afectó al casino de San Martín: no hubo heridos, pero las pérdidas serían totales

Un incendio de grandes proporciones se desató pasadas las 16.30 en el casino de San Martín , ubicado en Tótem Boulevard . Las instalaciones están ubicadas calle Miguez y Ruta 50 de ese departamento.

Par combatir las llamas, varias dotaciones de bomberos de todos los cuarteles de la zona fueron convocados de inmediato.

En el lugar trabaja personal de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de San Martín, Guaymallén, Rivadavia, Santa Rosa, Defensa Civil San Martín, con apoyo hídrico del Municipio y personal policial.

Oficialmente el Ministerio de Seguridad informó en primera instancia que el lugar se había evacuado inmediatamente . En el lugar trabajan más de 20 dotaciones de bomberos y las primeras informaciones indican que no hay víctimas ya que cuando se inició el siniestro lograron salir todos los empleados y la gente del lugar.

Fuentes indicaron a Los Andes que aunque no hubo heridos, algunos bomberos resultaron intoxicados por el intenso humo y por su trabajo directo con las llamas . Indicaron que ya fueron atendidos en el hospital Perrupato.

El principal trabajo está puesto en controlar las llamas que se expandieron a parte del techo de la clínica que está en el lugar.

Personas que estaban en la zona y vecinos de lugares cercanos compartieron fotos y videos en las redes sociales sobre la impresionante columna de humo que podía verse desde lejos.

Por el momento se desconoce la causa del incendio y la totalidad de los daños.

Noticia en desarrollo

Un impactante incendio afecta al casino de San Martín en Tótem Un impactante incendio afecta al casino de San Martín en Tótem Gentileza