Quién es el principal sospechoso de la muerte de Diego, el joven hallado en la casa de Gustavo Cerati

Ayer, tras meses de incertidumbre, los exámenes de ADN revelaron que los restos humanos encontrados en la vivienda aledaña al chalet, en el barrio porteño de Coghlan, donde vivió el cantante Gustavo Cerati , pertenecen a un joven que se encontraba desaparecido desde 1984 .

Ahora apareció un testigo que puso en la lupa de los investigadores a un hombre que vivía al lado de la casa donde aparecieron los restos .

Su nombre es Diego , un adolescente de 16 años que fue visto por última vez un 26 de julio de 1984 al medio día, cuando le pidió dinero a su mamá para tomarse un colectivo y juntarse con un amigo.

Esa noche, al no recibir noticias, sus padres se acercaron a la comisaría 39 para realizar la denuncia , pero los agentes se negaron a tomarla. “ Se fue con una mina, ya va a volver ”, fue la respuesta policial, según relataron años más tarde sus familiares.

El descubrimiento ocurrió en mayo cuando obreros realizaban excavaciones para demoler en inmueble. Allí encontraron sus restos en una fosa de 40 centímetros de profundidad, 60 de ancho y 1,20 metros de largo.

Tras meses de mistario identificaron de quién son los restos humanos hallados en la casa de Gustavo Cerati

En ese momento, se recolectaron 151 fragmentos de restos óseos humanos (tibia, peroné, mandíbula, piezas dentales aisladas, entre otros), una llave, un llavero naranja, un pedazo de reloj de marca CASIO, una etiqueta de prenda de vestir, un trozo de tela y un dije con inscripciones en idioma chino o japonés.

Los restos de los huesos encontrados en una casa donde vivió Gustavo Cerati

Los forenses tomaron una prueba de ADN a la madre del muchacho, el cual arrojó resultado positivo, indicó el diario Clarín.

A Diego le gustaba el deporte y jugaba en el club Excursionistas: “Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo, deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz”, expresó la institución en sus redes ante la noticia.

Tras meses de mistario identificaron de quién son los restos humanos hallados en la casa de Gustavo Cerati

Quién es el principal sospechoso

En el marco de la investigación que busca esclarecer que ocurrió con el joven, la Justicia tiene en lupa a una mujer mayor de apellido Graf y sus dos hijos.

En las últimas horas, tras el llamado de un testigo, las luces apuntan hacia Cristian Graf, quien ahora tiene 56 años y fue compañero del colegio de Diego.

Según trascendió, ambos iban a la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N.º 36 y en esta época eran muy amigos.

El dato lo dio un hombre que también había asistido al colegio con ambos y que hoy en día vive en el exterior. La noticia del hallazgo y confirmación de sus restos causó conmoción en un grupo de WhatsApp que mantienen los egresados de esa promoción.

Hoy el testigo dará su testimonio de forma virtual ante el fiscal. La información que podría imputar al sospechoso por "Homicidio", sin embargo, al haber pasado más de cuatro décadas, la causa podría ser "prescripta".