Su familia no paró de buscarlo por 40 años: quién era el joven que fue enterrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati

Tras cuatro meses de incertidumbre, los restos humanos encontrados en el jardín de una casa del barrio porteño de Coghlan, que alguna vez fue habitada por el músico Gustavo Cerati , fueron identificados como pertenecientes a Diego , un adolescente de 16 años desaparecido en julio de 1984 .

Los impactantes detalles que reveló la autopsia de los restos hallados en la casa de Gustavo Cerati

Revelaron los primeros resultados forenses sobre los restos humanos hallados en la casa de Gustavo Cerati

La noticia fue confirmada por fuentes judiciales, que indicaron que los huesos hallados en mayo en una propiedad de la calle Iberá, donde vivió el líder de Soda Stereo en los años 80, corresponden a Diego (se resguarda su apellido por pedido de la familia), quien había sido visto por última vez el 26 de julio de 1984 .

Ese día, Diego volvió del colegio al mediodía, almorzó con su madre y le pidió dinero para tomar el colectivo. Sin dar más detalles, dijo que iba a visitar a un amigo . La última vez que se lo vio con vida fue esa misma tarde, en la esquina de Naón y Monroe, en el barrio de Belgrano .

Esa noche, al no recibir noticias, sus padres se acercaron a la comisaría 39 para realizar la denuncia , pero los agentes se negaron a tomarla. “ Se fue con una mina, ya va a volver ”, fue la respuesta policial, según relataron años más tarde sus familiares.

Tras meses de mistario identificaron de quién son los restos humanos hallados en la casa de Gustavo Cerati

Diego iba a la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N.º 36 y jugaba al fútbol en el club Excursionistas . Entrenaba a diario, excepto los jueves. El día de su desaparición vestía su uniforme escolar , un dato que los investigadores pudieron confirmar a partir de los objetos hallados junto al cuerpo.

La búsqueda incansable de su familia

Desde aquel momento, su familia inició una intensa búsqueda: repartieron panfletos, intentaron aparecer en los medios de comunicación y mantuvieron su habitación intacta durante 40 años. Solo consiguieron una nota en la revista ¡Esto!, publicada por el diario Crónica, en mayo de 1986.

Tras meses de mistario identificaron de quién son los restos humanos hallados en la casa de Gustavo Cerati La familia logró que el caso de Diego salga en la revista ¡Esto!.

Allí, su padre, Juan Benigno, cuestionó con dureza la falta de acción policial: “La Policía dice que tiene tres mil casos iguales. Y fíjese qué absurdo: desde el primer momento lo caratularon como 'fuga de hogar'. Yo protesté y ¿sabe qué me dijeron? Que así estaban impresos los formularios. Me negué a eso, pero como si nada. ¿Qué quiere que investiguen si ya dan por sentado que él se fue, y no que me lo robaron?”

Juan murió en un accidente de tránsito sin conocer el paradero de su hijo. Siempre creyó que Diego había sido secuestrado por una secta.

Tras meses de misterio identificaron de quién son los restos humanos hallados en la casa de Gustavo Cerati. Nota en la revista en 1986 sobre la desaparición de Diego.

La pista clave que permitió dar con la identidad

Cuarenta años después, la familia recibió la confirmación que jamás imaginó. Fue un sobrino quien, tras leer en los medios sobre el hallazgo de restos óseos en una propiedad vinculada a Cerati, relacionó los datos difundidos, edad estimada, prendas, sexo y contextura, con la historia de su tío.

Esa sospecha fue el inicio de una nueva investigación que permitió confirmar, a través de estudios forenses, que se trataba de Diego. Fueron sus dos hermanos quienes se encargaron de darle la noticia a su madre.

Los restos de los huesos encontrados en una casa donde vivió Gustavo Cerati Los restos de los huesos encontrados en una casa donde vivió Gustavo Cerati Gentileza Rodrigo Alegre

Mientras tanto, el fiscal López Parrado continua con la investigación para determinar lo sucedido, pero todo indica que el crimen estaría prescripto. La fiscalía busca interrogar a los ocupantes del inmueble en 1984, que en ese entonces ocupaban una mayor y sus dos hijos, de apellido Graf.