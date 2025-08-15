15 de agosto de 2025 - 00:50

Desnudo y lesionado: el insólito accidente doméstico del hombre con el pene más grande del mundo

Matt Barr, el hombre reconocido por su anatomía fuera de lo común, sufrió un inesperado incidente en su casa de Reino Unido.

Matt Barr, el hombre de 41 años, dijo vivir con el “pene más grande del mundo” no es tan bueno como parece.

El hombre de 41 años, famoso por tener el pene más grande del mundo, sufrió dos fracturas tras perder el equilibrio en su baño. Barr explicó que su anatomía le dificultó ver el piso, lo que provocó la caída que terminó llevándolo al hospital.

Matt Barr, de 41 años, volvió a ser noticia en el Reino Unido, pero no por su récord, sino por un accidente doméstico que terminó en el hospital. Según relató, mientras se apuraba para salir de la ducha, no pudo ver el piso debido a su anatomía y terminó resbalando. La caída le provocó dos fracturas y lo obligó a mantener el brazo inmovilizado por varios días.

El incidente ocurrió cuando Barr intentó salir de la bañera y no advirtió que había exceso de gel en el suelo. “Mi miembro era lo único que tenía en la línea de visión. Me resbalé y caí de cabeza, golpeando el hombro contra el piso”, contó.

Matt Barr, el hombre reconocido por su anatomía fuera de lo común.
Cuando el récord se vuelve un problema

Barr, quien saltó a la fama tras ser medido con 37 centímetros por especialistas, aseguró que no es la primera vez que su anatomía le provoca percances, aunque nunca antes había tenido una lesión tan grave. Tras el accidente, incorporó una alfombra antideslizante en su baño para prevenir futuras caídas.

Su vida cotidiana incluye otras incomodidades: desde episodios en vacaciones, donde su ropa mojada dejó ver más de lo previsto, hasta dificultades en sus relaciones amorosas. Recientemente terminó una relación en parte por problemas de compatibilidad física.

El británico incluso evaluó una cirugía de reducción, conocida como corporoplastia, aunque su alto costo y la falta de garantías lo han frenado. Mientras se recupera, afirma que continuará buscando formas de adaptarse a su anatomía, aunque eso implique modificar hábitos y actividades de su vida diaria.

