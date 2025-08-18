18 de agosto de 2025 - 11:38

Murió un hombre de 60 años tras ser atropellado en Maipú: el conductor se fugó e intentan identificarlo

El accidente fatal se produjo estas mañana en Don Bosco y Roma. La víctima fatal fue identificada como Eliberto Cruz Cardozo.

El conductor se dio a la fuga. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Foto:

Por Redacción Policiales

Un hombre de 60 años murió esta mañana en Maipú luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se fugó tras protagonizar el fatal accidente.

Según información oficial, cerca de las 7.25 ingresó un llamado a la línea de emergencias, indicando que en la calle Don Bosco, a metros de la intersección con Roma, se encontraba un hombre tendido sobre la carpeta asfáltica y que había restos de vidrios plásticos de un vehículo por lo que se informó un posible incidente de tránsito.

Cuando llegó al lugar el prime móvil policial, los uniformados encontraron a la víctima en el piso, con signos vitales muy débiles y a la persona que había llamado al 911, quien explicó que sintió ruidos extraños, como a vidrios rotos y cuando salió de su casa vio al hombre en la banquina, con el rostro ensangrentado.

En ese momento ya estaba actuando un médico del SEC, que constató la muerte del hombre, identificado como Eliberto Cruz Cardozo, de 60 años, según información del Ministerio de Seguridad y Justicia.

La Oficina Fiscal de Maipú investiga el hecho para dar con el vehículo y el conductor responsable.

