El suceso ocurrió el viernes por la noche a la altura de Mato Grosso, en la carretera BR-163, que cuenta con un historial recurrente de graves accidentes de tránsito.

Trágico choque en Brasil entre un camión y un micro: 11 muertos y más de 40 heridos

Al menos once personas fallecieron y otras 46 resultaron heridas tras el choque entre un camión y un autobús de pasajeros en una autopista del estado de Mato Grosso (centro-oeste), informó este sábado el Departamento de Bomberos de Brasil.

La tragedia ocurrió la noche del viernes a la altura del municipio de Lucas do Rio Verde, a unos 360 kilómetros de la capital del estado.

El autobús de pasajeros de la empresa Rio Novo se trasladaba desde Cuiabá hasta la ciudad de Sinop, uno de los polos del agronegocio de Brasil. Según la prensa local, la carretera BR-163, una de las principales del país, presenta un historial recurrente de graves accidentes de tránsito.

Según la Agencia estatal Brasil, del total de los heridos, ocho presentaron solo lesiones leves, 26 se encuentran en estado moderado y doce en estado grave, incluido el conductor del camión, mientras que las causas del siniestro están siendo investigadas por la Policía Civil de Mato Grosso.

La mañana de este sábado, las autoridades se dedicaron a identificar a las víctimas del accidente. Cinco cuerpos fueron trasladados a la sede de la Politec en Sinop, mientras que los otros cuatro fueron enviados a Nova Mutum.

Paralelamente, desde temprano, los equipos de Nova Rota iniciaron las labores de remoción de los vehículos involucrados y la limpieza de la carretera. No obstante, la concesionaria explicó que la tarea fue especialmente complicada debido a la magnitud del siniestro. La vía quedó completamente habilitada a las 7:40 a.m., hora local. Solo en lo que va de 2024, en dicha carretera se han registrado 1304 colisiones, de las cuales 65 fueron mortales, según un informe de la concesionaria Via Brasil.