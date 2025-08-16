Tragedia en Maipú: una hombre de 44 años murió tras caer de una moto

El accidente de tránsito ocurrió durante la tarde de este sábado en calle Maza y Palma.

Un hombre de 44 años perdió la vida este sábado por la tarde tras caerse de una motocicleta en el departamento de Maipú. El accidente vial ocurrió alrededor de las 19:29 en la intersección de las calles Maza y Palma, en plena vía pública. La víctima fue identificada como Mario Alejandro Crespín.

Según los primeros informes, por causas que aún se están investigando, la víctima habría caído de una motocicleta Bajaj negra y luego se golpeó con la calzada. Cámaras de seguridad observaron que la moto perdió el dominio y colisionó contra un elemento de la banquina, provocando su caída al asfalto.

Testigos alertaron a las autoridades y personal de tránsito se hizo presente en el lugar, donde constataron que el hombre presentaba abundante sangrado y no tenía signos vitales.

Minutos después, arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que confirmó oficialmente el fallecimiento del sujeto.

La Comisaría 10° de Maipú se encuentra a cargo de la investigación, mientras que efectivos policiales trabajan en el sitio del hecho para determinar las causas del trágico episodio.