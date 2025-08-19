19 de agosto de 2025 - 12:25

Con un abogado, se entregó el conductor de 76 años que atropelló y mató a un hombre en Maipú

Llegó a la Oficina Fiscal de Maipú y entregó la camioneta Chevrolet S-10 que conducía cuando se produjo el accidente.

El conductor se dio a la fuga. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

El conductor se dio a la fuga. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Se presentó en la Oficina Fiscal de Maipú el conductor que ayer protagonizó un accidente vial donde perdió la vida un hombre de 60 años y que, tras el siniestro, abandonó el lugar del hecho.

El automovilista -identificado como J. V., de 76 años- inicialmente se dio a la fuga, pero horas más tarde junto a un abogado se presentó ante la justicia y entregó su vehículo: una camioneta Chevrolet S-10 que quedó en custodia en la comisaría 49.

La camioneta quedó bajo custodia policial. Gentileza Ministerio de Seguridad.

El defensor de sospechoso aportó documentación y solicitó la excarcelación o bien la prisión domiciliaria para su cliente. El hombre no quedó detenido y en las próximas horas podría ser imputado, luego de que la Fiscalía de Tránsito evalúe su situación en relación al siniestro vial donde perdió la vida Eliberto Cruz Cardozo, de 60 años.

Ayer, cerca de las 7.25 ingresó un llamado a la línea de emergencias, indicando que en la calle Don Bosco, a metros de la intersección con Roma, se encontraba un hombre tendido sobre la carpeta asfáltica y que había restos de vidrios plásticos de un vehículo por lo que se informó un posible incidente de tránsito.

Cuando llegó al lugar el prime móvil policial, los uniformados encontraron a la víctima en el piso, con signos vitales muy débiles y a la persona que había llamado al 911, quien explicó que sintió ruidos extraños, como a vidrios rotos y cuando salió de su casa vio al hombre en la banquina, con el rostro ensangrentado.

En ese momento ya estaba actuando un médico del SEC, que constató la muerte del hombre, identificado como Eliberto Cruz Cardozo, según información del Ministerio de Seguridad y Justicia.

