16 de agosto de 2025 - 14:39

Accidente en Godoy Cruz: una mujer resultó herida tras ser embestida por un colectivo

Una mujer de 70 años sufrió heridas tras ser atropellada por un colectivo en la esquina de Alvear y Balcarce, en Godoy Cruz.

Por Redacción

Una mujer resultó herida este sábado al mediodía luego de ser atropellada por un colectivo en el departamento de Godoy Cruz.

Leé además

Una pareja que iba en moto cayó a un barranco en el Corredor del Oeste y terminaron con graves heridas

Una pareja que iba en moto cayó a un barranco en el Corredor del Oeste y terminaron con graves heridas
Jubilados de Mendoza. Archivo

Atención jubilados: en estos departamentos del Gran Mendoza los eximen de tasas municipales

Por Martín Fernández Russo

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Pte. Alvear y Balcarce de dicho departamento. Según fuentes policiales, el hecho se produjo cuando un colectivo del Grupo 800 giró hacia el sur por calle Balcarce e impactó a la víctima, que se encontraba en la vía pública.

La mujer fue asistida en el lugar por una ambulancia y trasladada de inmediato al Hospital Central. Tras ser evaluada, se le diagnosticaron politraumatismos, pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro y en observación, a la espera de estudios médicos complementarios.

En el lugar, trabajaron efectivos policiales y personal de Tránsito Municipal. Interviene en el caso la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Graves incidentes entre hinchas de Godoy Cruz y la Policía de Brasil.

Graves incidentes entre hinchas de Godoy Cruz y la Policía de Brasil: piñas, patadas y detenciones

Por Redacción Deportes
Andino fue determinante durante el primer tiempo, siendo el jugador más desequilibrante del Expreso. 

Copa Sudamericana: Godoy Cruz y una derrota con sabor amargo ante Atlético Mineiro

Por Redacción Deportes
Handball. El equipo de Mayores A que logró el campeonato.

Handball: Famoso y querido club festeja un doblete en primera división femenina

Por Gonzalo Tapia
La inseguridad volvió a golpear anoche en el Gran Mendoza con dos asaltos ocurridos con pocas horas de diferencia, uno en Godoy Cruz y otro en Ciudad.

Robo millonario en un comercio y ataque a enamorados en el Parque: noche agitada en el Gran Mendoza

Por Redacción Policiales