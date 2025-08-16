Accidente en Godoy Cruz: una mujer resultó herida tras ser embestida por un colectivo

Una mujer de 70 años sufrió heridas tras ser atropellada por un colectivo en la esquina de Alvear y Balcarce, en Godoy Cruz.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Pte. Alvear y Balcarce de dicho departamento. Según fuentes policiales, el hecho se produjo cuando un colectivo del Grupo 800 giró hacia el sur por calle Balcarce e impactó a la víctima, que se encontraba en la vía pública.

La mujer fue asistida en el lugar por una ambulancia y trasladada de inmediato al Hospital Central. Tras ser evaluada, se le diagnosticaron politraumatismos, pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro y en observación, a la espera de estudios médicos complementarios.