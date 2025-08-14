Handball: Famoso y querido club festeja un doblete en primera división femenina

Handball: Un equipo mendocino está en semifinales del torneo nacional de clubes de primera

Handball: en el Valle de Uco están contentos y festejan un ascenso en el campeonato Nacional de Clubes

La rama de balonmano del club Godoy Cruz tuvo una excelente cosecha en el primer torneo de la temporada de Handball , porque en la categoría Mayores en las primeras "A" y "B" respectivamente dieron la vuelta olímpica y ratificaron su jerarquía en esas competencias femeninas.

Para Godoy Cruz Antonio Tomba quedaron los dos primeros títulos en el marco de Mayores "A" y "B" del torneo Apertura de handball de Amebal la Asociación Mendocina de Balonmano (Amebal) y los partidos fuerorn en la cancha de las Tombinas.

En las damas de mayores A, Godoy Cruz superó a Club Mendoza de Regatas por un contundente 32 a 14 (primer tiempo 16 a 7) y en la categoría mayores B, las chicas del Expreso les ganaron a las otras godoicruceñas de Filippini por 23 a 18 (en la primera parte ganaba Filippini 12 a 10).

Las chicas del A conducidas por Natalia Vico consiguieron dominio en todo el partido con la misma diferencia en cada parcial.

Los 32 goles fueron de: Daniela Belot (9), Valentina Peralta (8), Natalia Vico (7), Martina Sigre (3), Malena Profili (3), Eliana Castillo (1) y Tania Toledo (1). También jugaron: Daiana Becerra, Araceli Estrach, RebecaCabrera, Milagros Rojas, Giuliana Núñez y Delfina Fernández. El DT es Miguel Interllige y su ayudante Matías Vico.

Para Regatas la goleadora fue Juliana Zalazar con 6 tantos, que recordamos que es la Reina de la Vendimia de Capital y además convirtieron Martina de San Roque (3), Lilen Díaz (2), Belén Murichi (2) y Sofía Panto (1). También jugaron: Juana González, María de los Angeles Murichi, Priscila Paez, Florencia Rivera, Gisel Agüero, Guadalupe Andraos, Laura Capelletti y Carolina La Rosa dirigidas por Mauricio Juan.

Las Tombinas de Mayores "B" también dieron el giro dorado

El equipo B de Godoy Cruz se debió esforzar más para superar a las chicas de Filippini por 23 a 18 con un gran segundo tiempo y con mayores opciones de recambio.

Los goles del local fueron así distribuidos: María Emilia González (5), Brenda Aguilar (3), Paula Marquez (3), Celina Martín (3), María José Martínez (3), Valentina Buscos (2), Valentina Carletti (1), Antonella Cuvertino (1), Magalí Mancini (1), Valetina Pintos (1). No convirtieron: María Luz Frusín, Paula Soto, Bianca Morales y Camila Zabala. Fueron dirigidas por Lucas Caballero.

En Filippini convirtieron: Magalí Pelayes (6), Luz Lucero (6), Priscila Moreno (2), Micaela Domínguez (2), Ivanna Aguerre (1) y Paula Lucero (1). No convirtieron: María Vallejos, Leylen Giménez, y Shirley Rodríguez., dirigidas por Marcos Lucero.