Handball: Russell está de fiesta, porque San Lorenzo vuelve a las andanzas deportivas a nivel nacional

El equipo de handball masculino de San Lorenzo de Russell, el femenino de ETIEC y los conjuntos de damas y varones de Municipalidad de Tupungato, pertenecientes a Amebal, participarán en el Campeonato Nacional C de adultos, en la provincia de Chaco. El torneo se jugará en Resistencia en los polideportivos de Chaco For Ever y Jaime Zapata y en en estadio del Club Fontana en la localidad homónima.