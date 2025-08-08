8 de agosto de 2025 - 13:17

Handball: Un equipo mendocino está en semifinales del torneo nacional de clubes de primera

Es el septeto de balonmano de la municipalidad de Tupungato en varones, que ahora irá por un lugar en la final en una competencia que se disputa en Chaco.

Handball. Los varones de Tupungato jugarán una de las semifinales ante su similar de Centenario de Neuquén

Amebal/Press
Handball. Los chicos del Valle de Uco están felices: Alejo Mallea, Martín Masteo y Francisco Contino, de Municipalidad de Tupungato festejan la clasificación.

Anebal/Press
Por Gonzalo Tapia

El equipo masculino de handball de Municipalidad de Tupungato se clasificó para las semifinales del Nacional de Clubes Adultos de handball, en la ciudad de Resistencia en la Provincia del Chaco.

En los otros partidos de cuartos de final Goethe (Metropolitana) venció a Tiro Federal (Bahía Blanca, Bs.As.) 25 a 23, Paracao (Entre Ríos) a Gimnasia (Misiones) 28 a 27 y Centenario (Neuquén) a Estudiantes (Pehuajó, Bs.As.) por 25 a 20.

¿Con quién juega Tupungato en semifinales?

En la llave de semifinales que se disputarán en la ciudad de Resistencia, en el estadio de Chaco For Ever, Municipalidad de Tupungato y Centenario de Neuquén buscarán un lugar en la final y el otro partido será entre Goehte y Paracao.

Por la definición de los puestos que van del 9° al 16° los maipucinos de San Lorenzo de Russell vencieron a Ferro Carril Oeste C por 29 a 22 (9 goles de Francisco Rossi) y este viernes jugarán frente a Barrio Parque (Córdoba).

En femenino las chicas de Municipalidad de Tupungato cayeron en los cuartos de final por 38 a 34 frente a Municipalidad de Alta Gracia (Córdoba) y estarán jugando en la definición del 5° al 8° frente a Balonmano Cinco Saltos. Por los lugares del 9° al 18° Etiec perdió con Cipolletti (Río Negro) 33 a 25.

