Handball: Un equipo mendocino está en semifinales del torneo nacional de clubes de primera

El equipo masculino de handball de Municipalidad de Tupungato se clasificó para las semifinales del Nacional de Clubes Adultos de handball, en la ciudad de Resistencia en la Provincia del Chaco.

El equipo de Amebal del Valle de Uco venció por 32 a 22 a Pellegrini, de Salta, por uno de los encuentros de cuartos de final. Martín Mateo anotó 9 goles para los mendocinos y lo siguieron Luciano Leiva y Gonzalo Maya con 5.

En los otros partidos de cuartos de final Goethe (Metropolitana) venció a Tiro Federal (Bahía Blanca, Bs.As.) 25 a 23, Paracao (Entre Ríos) a Gimnasia (Misiones) 28 a 27 y Centenario (Neuquén) a Estudiantes (Pehuajó, Bs.As.) por 25 a 20.

En la llave de semifinales que se disputarán en la ciudad de Resistencia, en el estadio de Chaco For Ever, Municipalidad de Tupungato y Centenario de Neuquén buscarán un lugar en la final y el otro partido será entre Goehte y Paracao.

Por la definición de los puestos que van del 9° al 16° los maipucinos de San Lorenzo de Russell vencieron a Ferro Carril Oeste C por 29 a 22 (9 goles de Francisco Rossi) y este viernes jugarán frente a Barrio Parque (Córdoba).

En femenino las chicas de Municipalidad de Tupungato cayeron en los cuartos de final por 38 a 34 frente a Municipalidad de Alta Gracia (Córdoba) y estarán jugando en la definición del 5° al 8° frente a Balonmano Cinco Saltos. Por los lugares del 9° al 18° Etiec perdió con Cipolletti (Río Negro) 33 a 25.