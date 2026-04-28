28 de abril de 2026 - 12:08

Mendoza recibe a la Liga Argentina de Pádel de Menores: 430 jóvenes compiten por el ranking nacional

Del 1 al 3 de mayo, 430 deportistas de entre 12 y 18 años buscarán sumar 1000 puntos para el ranking oficial en los complejos de Carrodilla y Guaymallén.

Liga Argentina de Pádel de Menores en Mendoza: fecha, sedes y detalles del torneo que suma 1000 puntos.

Liga Argentina de Pádel de Menores en Mendoza: fecha, sedes y detalles del torneo que suma 1000 puntos.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Mendoza se prepara para recibir una de las etapas más importantes del calendario juvenil nacional. Del 1 al 3 de mayo, la provincia será el epicentro de la Liga Argentina de Pádel de Menores, un certamen que reunirá a 430 jugadores de todo el país en busca de puntos clave para el ranking oficial.

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El certamen representa una instancia fundamental para el desarrollo de los talentos más jóvenes de esta disciplina. Con competidores que tienen entre 12 y 18 años, el nivel de exigencia será máximo debido a que se ponen en juego 1000 puntos para el circuito nacional, lo que garantiza la presencia de los mejores exponentes de cada provincia.

La gestión del encuentro está bajo la responsabilidad de la Asociación Argentina de Pádel (APA) y cuenta con el respaldo directo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza. Este trabajo conjunto busca fomentar el crecimiento del deporte local y ofrecer a los participantes un entorno de competencia profesional con todas las garantías necesarias.

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Sedes y logística de la competencia de pádel en Luján de Cuyo y Guaymallén

La competencia se desarrollará de manera simultánea en dos complejos deportivos de primer nivel. Los partidos tendrán lugar en el Indoor Mendoza Padel Center, ubicado en Carrodilla, departamento de Luján de Cuyo, y en el Arena Padel Mendoza, situado en Guaymallén. Ambos recintos brindarán la infraestructura adecuada para el desempeño de los deportistas y la comodidad de sus acompañantes.

La presencia de la Liga Argentina de Pádel de Menores en tierras mendocinas consolida a la provincia como un punto estratégico dentro del esquema nacional. Para los jóvenes que participan, el evento es una plataforma para sumar experiencia competitiva y fortalecer su formación dentro de un circuito que es clave para el futuro del pádel profesional.

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