Argentina tuvo un mal día ante Sudáfrica en el Rugby Championship

El juvenil de Argentina no pudo doblegar a su similar africano y ahora espera por los All Blacks el domingo próximo

La selección Argentina de Rugby juvenil no pudo con Sudáfrica y ahora espera mejorar ante Nueva Zelanda.

En el Nelson Mandela Bay Stadium, en Port Elizabeth, la Selección Argentina de Rugby M 20 denominada Los Pumitas cayó 48-21 ante Sudáfrica en la presentación del Championship juvenil.

Anteriormente, en el partido inaugural del Rugby Championship Nueva Zelanda venció 34-29 a Australia en el encuentro que abrió el certamen. El próximo partido del seleccionado nacional será el domingo 3 de mayo desde las 09 (hora argentina) ante el conjunto neozelandés.

¿Qué pasó con Argentina? El duelo que protagonizaron sudafricanos y argentinos, y que tuvo como referee principal al compatriota Gonzalo de Achával, comenzó a favor de los locales, que al minuto de juego rompió el marcador gracias a la enorme potencia de Ethan Adams.

Durante la primera mitad, Sudáfrica fue muy superior al conjunto argentino que solamente tuvo dos ocasiones desaprovechadas dentro de las 22 rivales en 40 minutos. Del otro lado, un equipo africano fuerte en defensa y rápido en ataque lo demostró en todo el primer tiempo y tal es así que lo demostró con seis conquistas en el ingoal argentino. El local se fue al descanso 36-0.

En la segunda mitad, Sudáfrica volvió a superponerse y dos tries en 15 minutos dejaban el marcador 48-0. Sin embargo, con jugadores frescos provenientes desde el banco, Los Pumitas reaccionaron y descontaron a través de Federico Torre, por duplicado, y del capitán Tomás Dande. Además, Manuel Giannantonio acertó las tres conversiones para dejar el resultado 48-21.