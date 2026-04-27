Colocar vidrios rotos en la medianera: por qué puede traerte problemas legales, según la ley

Durante mucho tiempo, incrustar vidrios rotos sobre la medianera fue una solución habitual para evitar intrusiones. Sin embargo, lo que antes se veía como una medida efectiva hoy está bajo la lupa legal. En Argentina, esta práctica no solo perdió vigencia, sino que puede generar consecuencias importantes para quien la utiliza.

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El cambio responde a una evolución en las normativas, que ponen el foco en la seguridad de las personas por encima de cualquier otro criterio. Esto implica que ciertos métodos “tradicionales” de protección pueden transformarse en un riesgo legal para el propietario.

Las normas actuales priorizan la integridad física por sobre la protección del hogar.

Desde el punto de vista legal de la Ley de Medianeras , el principal problema radica en el concepto de “cosa riesgosa”. El Código Civil y Comercial establece que quien es dueño o responsable de un elemento potencialmente peligroso debe responder por los daños que este cause.

Si alguien resulta herido (ya sea un vecino, un menor que intenta recuperar un objeto o incluso una persona que ingresa sin autorización), el propietario puede enfrentar una demanda por daños y perjuicios.

Esto incluye:

Gastos médicos.

Compensaciones económicas.

económicas. Daño moral.

Lo relevante es que se trata de una responsabilidad objetiva: no importa la intención con la que se colocaron los vidrios, sino el daño generado.

A esto se suman las normativas municipales. En muchas ciudades del país, los códigos de edificación prohíben elementos que representen un peligro físico para terceros. Esto incluye estructuras que puedan causar lesiones por contacto accidental.

vidrios en la pared Un municipio puede intervenir ante una denuncia o incluso de oficio. WEB

Cuál es el problema de la medianera y qué alternativas legales disponibles existen

Otro aspecto clave es la naturaleza de la medianera. Este tipo de muro suele ser compartido entre vecinos, lo que implica que cualquier modificación debe contemplar el impacto sobre la otra parte.

Colocar vidrios rotos puede ser interpretado como una alteración que afecta la seguridad del otro propietario. En ese caso, el vecino tiene derecho a exigir su retiro, especialmente si considera que representa un riesgo para su familia o mascotas.

Existen alternativas que permiten reforzar la seguridad sin entrar en conflicto con la ley

Entre ellas se encuentran las concertinas o alambres de púas, que suelen estar permitidos siempre que se instalen a una altura determinada y no invadan el espacio del vecino. También se utilizan cercos eléctricos homologados, que deben cumplir con requisitos específicos de seguridad, como señalización visible y niveles de energía no peligrosos. Por otro lado, sistemas como cámaras de vigilancia o sensores de movimiento ofrecen protección sin generar riesgos físicos, lo que elimina posibles responsabilidades civiles.

vidrios en la pared WEB

Colocar vidrios rotos en una pared ya no es una práctica recomendable. Más allá de su intención preventiva, puede derivar en conflictos legales, sanciones económicas y responsabilidades civiles.