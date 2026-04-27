27 de abril de 2026 - 12:27

Mostaza: cuánto sale la franquicia y cuáles son los requisitos abrir un local

Mostaza impulsa su expansión con franquicias en estaciones de servicio y un modelo centrado en eficiencia operativa.

El modelo de Mostaza se enfoca en locales drive-thru dentro de estaciones de servicio.

El modelo de Mostaza se enfoca en locales drive-thru dentro de estaciones de servicio.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cadena argentina Mostaza avanza con su plan de expansión en estaciones de servicio y definió con precisión las condiciones para quienes buscan sumarse como franquiciados. El modelo apunta a combinar gastronomía y movilidad en espacios de alto tránsito, con foco en la rentabilidad y la eficiencia operativa.

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Dentro de este esquema, una de las principales dudas gira en torno a cuánto sale la franquicia de Mostaza y qué se necesita para ingresar al sistema. La compañía ya estableció montos de inversión, plazos de obra y criterios de selección para nuevos operadores.

Cuánto sale la franquicia de Mostaza y cómo es el proceso para acceder

El ingreso al sistema comienza con un contacto inicial con la empresa, a través de su sitio web o mediante comunicación directa con el equipo comercial. Desde allí se inicia una evaluación personalizada de cada interesado.

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El modelo exige una inversión inicial desde los u$s700.000, lo que posiciona a la propuesta dentro de desarrollos de escala relevante en el rubro gastronómico. A partir de ese punto, la compañía analiza cada caso de manera individual, considerando tanto el perfil del inversor como el potencial comercial de la locación.

Mostaza prioriza operadores con espíritu emprendedor, orientación comercial y vocación de crecimiento sostenido. El objetivo es impulsar proyectos a largo plazo, con un fuerte alineamiento entre la estrategia de la marca y la proyección del franquiciado.

En los casos donde el interesado no cuenta con un terreno, la empresa puede acompañar en la búsqueda de una ubicación adecuada. El formato definido para estaciones de servicio es el drive-thru, con un plazo mínimo de obra estimado en cuatro meses y gestión independiente por unidad.

Qué ventajas tiene abrir un Mostaza en estaciones de servicio

El desarrollo en estaciones de servicio responde a una lógica de complementariedad entre ambos negocios, generando una propuesta más completa para el consumidor en un mismo espacio.

estación de servicio combustibles
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Esta integración permite una operación más simple y centralizada, ya que los servicios funcionan de manera conjunta. De esta forma, se reduce la carga administrativa diaria y se facilita la gestión para el franquiciado.

Además, el modelo está pensado para adaptarse a las características de cada ubicación, sin esquemas rígidos. Los horarios y la dinámica operativa se ajustan según el entorno, con el objetivo de maximizar el rendimiento y alcanzar la mayor rentabilidad posible en cada punto de venta.

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