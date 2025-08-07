Handball: Nacional C de clubes en Chaco, Tupungato clasificado a cuartos de final

Para el septeto de varones del Valle de Uco, ahora arranca el verdadero torneo de balonmano, ante los salteños de Pellegrini.

Gonzalo Maya uno de los jugadores de jerarquía del elenco tupungatino.

Handball. El septeto de San Lorenzo de Russell hizo un buen papel en el nacional de clubes.

Por 29 a 26 le ganó el septeto de Municipalidad de Tupungato a Barrio Parque de Córdoba y terminó invicto y puntero de la zona D en el Nacional de Handball de Clubes Adultos, que se disputa en la Provincia del Chaco.

La victoria le permitió clasificarse a los cuartos de final que se disputarán este jueves y los tupungatinos dirigidos por Rubén Maya enfrentarán a Pellegrini, de Salta.

En el triunfo frente a los cordobeses los goleadores del conjunto celeste del Valle de Uco, los goleadores fueron Gonzalo Maya y Luciano Leiva con 9 goles, con una gran reacción en el segundo tiempo ya que terminaron perdiendo 13 a 12 la primera etapa.

El otro representante mendocino, San Lorenzo de Russell (Maipú) perdió 30 a 21 con Centenario (Neuquén) y no se clasificó y quedó en el último lugar de la zona C.

En femenino las chicas de Municipalidad de Tupungato cayeron 30 a 25 frente a Acha (Mar del Plata) mientras que las maipucinas de Etiec igualaron 21 a 21 con Wolfs de Tucumán. Así Etiec quedó último en el grupo C, en cambio las tupungatinas se juegan la clasificación frente a Salesianos (Chaco).