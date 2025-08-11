11 de agosto de 2025 - 09:49

Handball: en el Valle de Uco están contentos y festejan un ascenso en el campeonato Nacional de Clubes

El combinado de Tupungato se colgó la medalla de bronce y logró un cupo para Mendoza en el Nacional B de la próxima temporada de balonmano

Handball. Los integrantes del equipo de Municipalidad de Tupungato, que se colgaron una medalla y subieron a uno de los cubos del podio

Foto:

Amebal
Handball. No cualquiera logra un ascenso y en un torneo complejo como un campeonato nacional de Clubes

Foto:

Handball. Paracao de Paraná fue un duro rival para los chicos de Tupungato

Foto:

Amebal
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El ascenso al Nacional B de handball logró Municipalidad de Tupungato al vencer Club Atlético Paracao (Entre Ríos) por 30 a 18, en la definición masculina por el tercer puesto del Nacional de Clubes "C" para primera o adultos.

El título fue para Asociación Escolar Goethe (Boulogne, Provincia de Buenos Aires) que le ganó a la Centenario (Neuquén) 28 a 15 en la final de varones.

Mientras que ACHA de Mar del Plata se impuso en la definición femenina ante SECLA (Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda) por 24 a 22.

Las chicas de Municipalidad de Alta Gracia se quedaron con los tercer puesto y el tercer ascenso de un certamen que se realizó en la provincia de Chaco.

Buen partido de Tupungato en Handball

Los varones de Municipalidad de Tupungato superaron claramente a los Paracao, de Paraná con un 30 a 18 (PT 13 a 7) con Mateo Martín, que marcó 9 goles. También marcaron Luciano Leiva (5), Francisco Contino (4), Nicolás Manoni (4), Gonzalo Maya (2), Francisco Quiroga (2), Tiago Vera (2), Alejo Cecanti (1) y Máximo Calderón (1) y además jugaron Alejo Mallea, Valentino Tejeda, Martiniano González, Pablo Agostinelli y Lautaro Blanco. Fueron dirigidos por Rubén Maya acompañado por Leandro Díaz y Juan Pablo Villafañe.

En masculino por el 5° puesto Gimnasia (Montecarlo, Misiones) superó a Estudiantes (Pehuajó, pcia. Bs.As) 35 a 25. Por el 7° lugar, Tiro Federal (Bahía Blanca, pcia Bs.As.) 45- Pellegrini (Salta) 24. Por el 9° Barrio Parque (Cba) 22-Acha (Mar del Plata) 21

Por el 11°, Munic. Vicente López (Pcia. Bs.As.) 30 superó a los maipucinos de San Lorenzo de Russell 27. Así el equipo mendocino quedó 12° y volvió a disputar un Nacional tras 46 años.

Por el 13°, Ifes (Neuquén) 23-Ferro Carril Oeste 17 y por el 15° Universitario (Villa María, Cba) 28-Munic. Palazzo (Chubut).

Los demás resultados en balonmano

En femenino por el 5° lugar Cinco Saltos (Río Negro) 25-Ferro (E. Ríos) 21, por el 7° Club San Luis venció a las mendocinas de Municipalidad de Tupungato 31 a 27. Por el 9° Wolfs (Tucumán) 25-San Martín (Chaco) 24, por el 11° Esc. Munic. Cipolletti 29-Petroquímica (Chubut) 22, por el 13° Centenario ( Neuquén) 26-Luz y Fuerza (Misiones) 18, por el 15° lugar las mendocinas de Eteic (Maipú) superaron a Salesianos (Chaco)33 a 22;

