14 de agosto de 2025 - 18:05

Fórmula 1: planean cambios revolucionarios para fomentar la paridad entre las escuderías

Los organismos rectores de la Fórmula 1 no quieren que con la modificación reglamentaria vuelva a haber un dominio tan notorio. Se vienen medidas equitativas.

La Fórmula 1 planea cambios revolucionarios para fomentar la paridad entre las escuderías. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes
Por Redacción Deportes

Fórmula 1: se vienen cambios más equitativos

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Formula One Managment (FOM), empresa que maneja los derechos comerciales, buscan que con el cambio de reglamento no se repita lo que viene sucediendo desde 2014, cuando se introdujo la tecnología híbrida en los monoplazas. Allí comenzó un dominio de Mercedes, que luego le cedió la batuta a Red Bull y ahora el que la tiene es McLaren.

Muchos expertos señalan este cambio de reglamentación comoel más importante de los últimos 50 años en la Fórmula 1. Los autos y los neumáticos serán más pequeños; se quitarán varias piezas aerodinámicas; se utilizarán combustibles sintéticos para reducir la contaminación; y se eliminará el sistema MGU-H (Motor Generator Unit-Heat), componente clave para la recuperación de energía.

FORMULA 1. Colapinto sueña con seguir en competencia en el 2026.

Fórmula 1: otros cambios

Otro cambio sustancial será la introducción del concepto de Oportunidades de Desarrollo y Mejora Adicionales (ADUO). "Tras las primeras cinco o seis carreras de cada temporada, se medirá el rendimiento medio de cada fabricante de unidades de potencia. Aquellos cuya potencia del motor de combustión interna (ICE) sea inferior en más de un 3% respecto al mejor, recibirán concesiones específicas", explicaron desde la FIA. Estas "concesiones" incluyen tres beneficios fundamentales:

  • Mayor presupuesto para desarrollo
  • Más horas de prueba
  • Posibilidad de volver a homologar el motor

Por otra parte, desarrollaron un sistema de seguridad adicional para aquellos fabricantes que presenten problemas de fiabilidad en sus unidades de potencia. Si un equipo supera un determinado número de motores averiados, el reglamento permitirá que los motores extra cuenten menos dentro del límite presupuestario, aunque su costo real no varíe. Esta medida busca evitar que las escuderías se vean obligados a sacrificar el desarrollo por culpa de fallos reiterados, lo que podría distorsionar la competencia. ¿Logrará la FIA que todas estas modificaciones favorezcan la competitividad en la Fórmula 1?

