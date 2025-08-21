Caso Diego Fernández Lima: habló Cristian Graf y aseguró que no sabe "cómo llegó el cuerpo ahí".

El excompañero de Diego dijo que no se acuerda de su desaparición y que no tenían "ninguna relación".

Esta mañana, Cristian Graf, apuntado como principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima, habló tras el hallazgo de restos óseos en su vivienda de Coghlan y aseguró: “ No sé cómo llegó el cuerpo ahí”.

Cristian Graf rompió el silencio En una entrevista exclusiva con TN, Graf se mostró sorprendido por la situación: “Fue casualidad o ‘causalidad’. Cómo llegó Diego ahí, no lo sé, no es común que aparezca el cuerpo de un conocido tuyo ahí”.

Además, defendió a su entorno más cercano: “Fue al lado. Si no fue nadie de la familia, como pasó no sé. Mi familia tiene la conciencia limpia y con eso basta”.

Embed "El cuerpo apareció debajo de la ligustrina, cuando estaban haciendo la medianera": Cristian Graf rompe el silencio en TN El hombre también descartó cualquier participación de su padre y remarcó que no tenía vínculo con la víctima: "No me acuerdo de ninguno de los compañeros de él, yo tenía otro círculo de amigos, era aparte. Jamás vino a mi casa, ni a hacer un trabajo, nada. Y tampoco conozco a la familia".

Respecto a las versiones que lo relacionaban a ambos con el mundo de las motos, Graf fue tajante: “Nunca tuve ni el carnet para manejar motos. Mi hijo tuvo un momento en el que estuvo arreglando motos y nada más, yo jamás arreglé una moto”.