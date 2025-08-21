21 de agosto de 2025 - 12:45

Caso Diego Fernández Lima: habló Cristian Graf y aseguró que no sabe "cómo llegó el cuerpo ahí"

El excompañero de Diego dijo que no se acuerda de su desaparición y que no tenían "ninguna relación".

Foto:

Cristian Graf.&nbsp;

Cristian Graf. 

Foto:

TN
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Cristian Graf rompió el silencio

En una entrevista exclusiva con TN, Graf se mostró sorprendido por la situación: “Fue casualidad o ‘causalidad’. Cómo llegó Diego ahí, no lo sé, no es común que aparezca el cuerpo de un conocido tuyo ahí”.

Además, defendió a su entorno más cercano: “Fue al lado. Si no fue nadie de la familia, como pasó no sé. Mi familia tiene la conciencia limpia y con eso basta”.

El hombre también descartó cualquier participación de su padre y remarcó que no tenía vínculo con la víctima: “No me acuerdo de ninguno de los compañeros de él, yo tenía otro círculo de amigos, era aparte. Jamás vino a mi casa, ni a hacer un trabajo, nada. Y tampoco conozco a la familia”.

Respecto a las versiones que lo relacionaban a ambos con el mundo de las motos, Graf fue tajante: “Nunca tuve ni el carnet para manejar motos. Mi hijo tuvo un momento en el que estuvo arreglando motos y nada más, yo jamás arreglé una moto”.

Conmovido por la repercusión mediática, sostuvo que atraviesa un momento difícil: "Estamos muy mal, primero por el hecho de haber encontrado los restos. Y después toda la trascendencia de que está pasando en el día a día, el acecho mediático es tremendo. Nos sentimos señalados por la situación en general, es un ambiente en el que estamos expuestos y señalados”.

Finalmente, afirmó que no tiene ninguna teoría sobre quién pudo haber sido y que solo se limitó a señalarle a los abogados cómo eran los accesos a la vivienda en aquel momento.

Por último, acompañado por su esposa, pidió que se esclarezca el hecho: “Cuando sepamos quién fue vamos a estar en paz”, afirmó.

