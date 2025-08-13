El ex portero de la escuela rechazó que Diego Fernández Lima intentó violar a un compañero: "Es una mentira"

Juan Roberto Badena , ex portero de la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, donde estudiaban Diego Fernández Lima y Cristian Graf , negó de manera categórica las recientes acusaciones que vinculan al adolescente asesinado y enterrado en una casa de Coghlan con un presunto intento de abuso sexual.

“Lo del abuso es totalmente ridículo, es una mentira ”, sostuvo Badena, en referencia a la denuncia pública hecha por Adrián Farías, un excompañero de la víctima , quien afirmó en medios televisivos que Fernández “era bastante problemático” y que habría intentado violarlo en el baño del colegio.

El ex portero desestimó esa versión y aseguró que “ los baños siempre estuvieron controlados” por el personal de la institución, por lo que “nunca ocurrió algo así en la escuela”. En diálogo con Radio Mitre, remarcó: “ Yo puedo garantizar que es mentira , no fue violado ni nada. Acá hubo otra cosa fuera del establecimiento”.

Adrián Farías dice ser excompañero de colegio de Diego Fernández Lima. Apareció en el programa de Rolando Graña en América TV.

Sobre Diego Fernández, quien desapareció en 1984 y cuyo paradero fue un misterio durante 41 años hasta el hallazgo de sus restos, Badena lo describió como “un chico sencillo y tranquilo, que no se peleaba con nadie”.

Además, recordó que en aquel entonces circularon diversas hipótesis: “Pensábamos que se lo habían llevado por la venta de órganos, pero cuando desapareció nos pusimos en contacto con los compañeros y nadie sabía nada”.

En una entrevista para América Noticias, Adrián Farías, productor y realizador audiovisual, aseguró este lunes por la noche que asistió junto a Fernández Lima y Graf a la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36.

Aunque no fue citado por la fiscalía, afirmó que el joven fallecido era “problemático” y que habría intentado abusar de él cuando tenían 14 y 15 años respectivamente.

“Intentó violarme en el baño del colegio. Yo estaba en segundo año; él era un año más grande porque había repetido”, relató el trabajador en el noticiero que conduce Rolando Graña.

“No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno de los dos, no eran mis amigos”, aseguró el hombre en televisión nacional.

Farías sostuvo que evitó el hecho, lo bloqueó durante años y recién lo abordó en terapia tiempo después.

Respecto a Graf, el acusado del crimen de Fernández, lo describió como un chico “tranquilo” y dijo que nunca imaginó su presunta vinculación con el caso de la desaparición y posterior muerte.

"Éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia", comentó sobre su adolescencia.