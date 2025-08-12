Quién es Adrián Farías: apareció en lo de Graña y dijo que Diego Fernández Lima lo quiso violar

El caso por la desaparición y muerte de Diego Fernández Lima , ocurrida en 1984 en el barrio porteño de Coghlan pero cuyo cuerpo fue hallado hace pocas semanas al lado de la casa que habitó el músico Gustavo Cerati , sumó un capítulo polémico desde la pantalla de América con el periodista Rolando Graña.

Habló el hermano del joven enterrado junto a la casa de Gustavo Cerati: "Mi papá murió buscándolo"

"¿Fuiste quien asesinó a Diego Fernández?": la incómoda llegada de Cristian Graf a la fiscalía

Mientras el fiscal Martín López Perrando, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, continúa recibiendo testimonios, un supuesto excompañero de la víctima Diego Fernández y de Cristian Graf, el considerado como principal sospechoso del crimen, expuso una versión inédita y realizó acusaciones graves de violación contra el adolescente fallecido.

Sin embargo, también despertó cuestionamientos en las redes sociales por la credibilidad de su relato, ya que muchos lo asociaron a su aparición en la cobertura de la desaparición de Santiago Maldonado por el canal América, hace algunos años.

En una entrevista para América Noticias, Adrián Farías , productor y realizador audiovisual, aseguró este lunes por la noche que asistió junto a Fernández Lima y Graf a la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36.

Aunque no fue citado por la fiscalía, afirmó que el joven fallecido era “problemático” y que habría intentado abusar de él cuando tenían 14 y 15 años respectivamente.

“Intentó violarme en el baño del colegio. Yo estaba en segundo año; él era un año más grande porque había repetido”, relató el trabajador en el noticiero que conduce Rolando Graña.

“No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno de los dos, no eran mis amigos”, aseguró el hombre en televisión nacional.

Farías sostuvo que evitó el hecho, lo bloqueó durante años y recién lo abordó en terapia tiempo después.

Respecto a Graf, el acusado del crimen de Fernández, lo describió como un chico “tranquilo” y dijo que nunca imaginó su presunta vinculación con el caso de la desaparición y posterior muerte.

"Éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia", comentó sobre su adolescencia.

Críticas a Adrián Farías, el "testigo" que presentó Graña en América

Las duras declaraciones de Adrián Farías generaron fuertes cuestionamientos en redes sociales, donde algunos usuarios lo acusaron de intentar favorecer al principal sospechoso y de "haberse hecho pasar por testigo" en otros casos mediáticos, como el de Santiago Maldonado en 2017.

Adrián habló con el diario Perfil y rechazó esa acusación. Explicó que la imagen difundida, donde se lo ve con un graph que dice: "Santiago Maldonado no aparece. Habla el puestero que cree que lo acuchilló", era de una aparición en un programa de Mauro Viale y aseguró que allí se limitó a presentar un informe periodístico. Por eso, la confusión de la captura viralizada en redes sociales.

Adrián Farías dice ser excompañero de colegio de Diego Fernández Lima. Apareció en el programa de Rolando Graña en América TV. Una captura antigua generó cuestionamientos en redes sociales. Adrián Farías dice ser excompañero de colegio de Diego Fernández Lima. Apareció en el programa de Rolando Graña en América TV. Una captura antigua generó cuestionamientos en redes sociales.

"Fui enviado por Mauro Viale para esa nota periodística donde grabé el informe. En piso yo estaba presentando la nota con el puestero -Evaristo Jones-, no me estaba haciendo pasar por ningún puestero", sostuvo Adrián sobre la confusión con el graph.

En tanto, para que su denuncia contra Fernández Lima tenga validez a nivel legal, deberá refrendarlo ante la Justicia en caso de ser citado.

"La verdad que no sé porque saltaron estos trolls, yo soy muy perfil bajo", agregó Farías.

Hasta el momento, ni Farías ni Graf fueron llamados a declarar formalmente. El fiscal tomó testimonios de excompañeros de la escuela y de integrantes del club Excursionistas, además de albañiles que encontraron los restos óseos en un pozo cercano a la casa de los Graf.

El Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó que pertenecen a Fernández Lima y que la muerte fue “a todas luces violenta”, posiblemente causada por una puñalada seguida de un intento de descuartizamiento.